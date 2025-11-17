जोआओ नेवेस और ब्रूनो फर्नांडीस की हैट्रिक से पुर्तगाल ने आर्मेनिया को 9-1 से हराया, विश्व कप 2026 के लिए क्वालीफाई

जोआओ नेवेस और ब्रूनो फर्नांडीस की हैट्रिक से पुर्तगाल जीता (photo - Portugal football/x)
जोआओ नेवेस और ब्रूनो फर्नांडीस की हैट्रिक की बदौलत पुर्तगाल ने पोर्टो में आर्मेनिया को 9-1 से हराकर फीफा विश्व कप 2026 में अपनी जगह पक्की कर ली। कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो के निलंबन के बाद, पुर्तगाल ने रविवार को पोर्टो में अपनी नई अग्रिम पंक्ति के साथ मैदान में उतरकर जल्द ही मैच पर नियंत्रण हासिल कर लिया। रेनाटो वेइगा ने सातवें मिनट में गोल करके शुरुआती बढ़त दिलाई, जिससे मेजबान टीम के पास गेंद पर कब्जा करने का दबदबा बना रहा।
आर्मेनिया ने 18वें मिनट में पहला अच्छा मौका पाकर बराबरी कर ली, लेकिन पुर्तगाल ने तेजी से जवाबी हमला किया और गोंकालो रामोस ने 10 मिनट बाद गोलकर बढ़त हासिल कर ली, जिसके बाद नेवेस ने दो और फर्नांडीस ने एक और गोल करके रॉबर्टो मार्टिनेज की टीम को हाफटाइम तक 5-1 से आगे कर दिया।
पुर्तगाल ने ब्रेक के बाद भी अपनी लय बनाए रखते हुए आर्मेनिया पर दबाव बनाये रखा। फर्नांडीस ने दो संयमित फिनिश के साथ अपनी हैट्रिक पूरी की, नेवेस ने अंत में अपनी तीसरी हैट्रिक लगाई और फ्रांसिस्को कॉन्सेइकाओ ने स्टॉपेज-टाइम में गोल करके जीत हासिल की।
