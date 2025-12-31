Premier league: चेल्सी और बोर्नमाउथ के बीच मुकाबला 2-2 से ड्रॉ रहा

चेल्सी ने बढ़त तब बनाई जब एंजो फर्नांडीज ने टॉप कॉर्नर में शानदार फिनिश शॉट मारा, लेकिन जस्टिन क्लूइवर्ट के गोल से बोर्नमाउथ ने बराबरी की। दूसरे हाफ में चेल्सी बढ़त वाले गोल के लिए सबसे ज्यादा जोर लगा रही थी, क्योंकि शुरुआती कोशिशों के बाद चेरीज की एनर्जी खत्म होती दिख रही थी, लेकिन इसके बावजूद कोई और गोल नहीं हुआ।