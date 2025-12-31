Premier league: चेल्सी और बोर्नमाउथ के बीच मुकाबला 2-2 से ड्रॉ रहा

स्टैमफोर्ड ब्रिज पर चेल्सी और एएफसी बोर्नमाउथ के बीच खेला गया (photo - IANS)
Premier league: स्टैमफोर्ड ब्रिज पर चेल्सी और एएफसी बोर्नमाउथ के बीच खेला गया रोमांचक मुकाबला ड्रॉ के रूप में समाप्त हुआ। मैच 2-2 से ड्रा रहा। मैच के सभी 4 गोल शुरुआती 27 मिनट के अंदर हुए। इसके बाद दोनों ही टीमें बढ़त बनाने के लिए कड़ा संघर्ष करती दिखीं, लेकिन सफलता किसी को नहीं मिली।
मैच ड्रा होने की वजह से चेल्सी लिवरपूल को पछाड़कर चौथे स्थान पर पहुंचने का मौका चूक गई। बोर्नमाउथ 15वें स्थान पर है। उनका लीग में बिना जीत का सिलसिला 10 मैचों तक बढ़ गया है। चेरीज का यह पिछले पांच मैचों में चौथा ड्रॉ था।
मैच का पहला हाफ बहुत तेज और रोमांचक था। मेहमानों ने पहला गोल तब किया जब डेविड ब्रूक्स ने लंबे थ्रो-इन से दूसरे प्रयास में गोल किया, लेकिन चेल्सी ने जल्द ही बराबरी कर ली। एस्टेवाओ विलियन को एंटोनी सेमेन्यो ने बॉक्स में क्लिप किया और कोल पामर ने पेनल्टी स्पॉट से गोल किया।
चेल्सी ने बढ़त तब बनाई जब एंजो फर्नांडीज ने टॉप कॉर्नर में शानदार फिनिश शॉट मारा, लेकिन जस्टिन क्लूइवर्ट के गोल से बोर्नमाउथ ने बराबरी की। दूसरे हाफ में चेल्सी बढ़त वाले गोल के लिए सबसे ज्यादा जोर लगा रही थी, क्योंकि शुरुआती कोशिशों के बाद चेरीज की एनर्जी खत्म होती दिख रही थी, लेकिन इसके बावजूद कोई और गोल नहीं हुआ।
एक और मैच में, जेम्स गार्नर ने एक गोल किया और दूसरे गोल में मदद की, जिससे कमजोर एवर्टन टीम ने नॉटिंघम फॉरेस्ट को 2-0 से हराया। गार्नर, जो पहले फॉरेस्ट में लोन पर थे, ने शुरुआत में ही एक गोल किया और फिर 79वें मिनट में थिएर्नो बैरी को अपना दूसरा एवर्टन गोल करने में मदद की।
फॉरेस्ट की कोशिशें बेकार गईं। इगोर जीसस, मॉर्गन गिब्स-व्हाइट और डिलेन बाकवा करीब थे, लेकिन सीन डाइचे की टीम अब लगातार तीन प्रीमियर लीग गेम हार चुकी है और रेलीगेशन जोन से सिर्फ चार अंक ऊपर है। फॉरेस्ट 17वें स्थान पर बना हुआ है, वहीं एवर्टन लगातार तीन गेम जीतने का सिलसिला तोड़ने के बाद आठवें स्थान पर पहुंच गया है।
