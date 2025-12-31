31 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

फुटबॉल

Premier league: चेल्सी और बोर्नमाउथ के बीच मुकाबला 2-2 से ड्रॉ रहा

मैच ड्रा होने की वजह से चेल्सी लिवरपूल को पछाड़कर चौथे स्थान पर पहुंचने का मौका चूक गई। बोर्नमाउथ 15वें स्थान पर है। उनका लीग में बिना जीत का सिलसिला 10 मैचों तक बढ़ गया है। चेरीज का यह पिछले पांच मैचों में चौथा ड्रॉ था।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Dec 31, 2025

स्टैमफोर्ड ब्रिज पर चेल्सी और एएफसी बोर्नमाउथ के बीच खेला गया (photo - IANS)

Premier league: स्टैमफोर्ड ब्रिज पर चेल्सी और एएफसी बोर्नमाउथ के बीच खेला गया रोमांचक मुकाबला ड्रॉ के रूप में समाप्त हुआ। मैच 2-2 से ड्रा रहा। मैच के सभी 4 गोल शुरुआती 27 मिनट के अंदर हुए। इसके बाद दोनों ही टीमें बढ़त बनाने के लिए कड़ा संघर्ष करती दिखीं, लेकिन सफलता किसी को नहीं मिली।

मैच ड्रा होने की वजह से चेल्सी लिवरपूल को पछाड़कर चौथे स्थान पर पहुंचने का मौका चूक गई। बोर्नमाउथ 15वें स्थान पर है। उनका लीग में बिना जीत का सिलसिला 10 मैचों तक बढ़ गया है। चेरीज का यह पिछले पांच मैचों में चौथा ड्रॉ था।

मैच का पहला हाफ बहुत तेज और रोमांचक था। मेहमानों ने पहला गोल तब किया जब डेविड ब्रूक्स ने लंबे थ्रो-इन से दूसरे प्रयास में गोल किया, लेकिन चेल्सी ने जल्द ही बराबरी कर ली। एस्टेवाओ विलियन को एंटोनी सेमेन्यो ने बॉक्स में क्लिप किया और कोल पामर ने पेनल्टी स्पॉट से गोल किया।

चेल्सी ने बढ़त तब बनाई जब एंजो फर्नांडीज ने टॉप कॉर्नर में शानदार फिनिश शॉट मारा, लेकिन जस्टिन क्लूइवर्ट के गोल से बोर्नमाउथ ने बराबरी की। दूसरे हाफ में चेल्सी बढ़त वाले गोल के लिए सबसे ज्यादा जोर लगा रही थी, क्योंकि शुरुआती कोशिशों के बाद चेरीज की एनर्जी खत्म होती दिख रही थी, लेकिन इसके बावजूद कोई और गोल नहीं हुआ।

एक और मैच में, जेम्स गार्नर ने एक गोल किया और दूसरे गोल में मदद की, जिससे कमजोर एवर्टन टीम ने नॉटिंघम फॉरेस्ट को 2-0 से हराया। गार्नर, जो पहले फॉरेस्ट में लोन पर थे, ने शुरुआत में ही एक गोल किया और फिर 79वें मिनट में थिएर्नो बैरी को अपना दूसरा एवर्टन गोल करने में मदद की।

फॉरेस्ट की कोशिशें बेकार गईं। इगोर जीसस, मॉर्गन गिब्स-व्हाइट और डिलेन बाकवा करीब थे, लेकिन सीन डाइचे की टीम अब लगातार तीन प्रीमियर लीग गेम हार चुकी है और रेलीगेशन जोन से सिर्फ चार अंक ऊपर है। फॉरेस्ट 17वें स्थान पर बना हुआ है, वहीं एवर्टन लगातार तीन गेम जीतने का सिलसिला तोड़ने के बाद आठवें स्थान पर पहुंच गया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

31 Dec 2025 12:56 pm

Published on:

31 Dec 2025 12:55 pm

Hindi News / Sports / Football News / Premier league: चेल्सी और बोर्नमाउथ के बीच मुकाबला 2-2 से ड्रॉ रहा

बड़ी खबरें

View All

फुटबॉल

खेल

ट्रेंडिंग

पेले और माराडोना से भी आगे की दीवानगी, कोलकाता में मेसी को देखने उमड़ा सैलाब

Lionel messi
फुटबॉल

फीफा वर्ल्ड कप में पहली बार 48 टीमें, केप वर्डे, जॉर्डन, कुराकाओ और उज्बेकिस्तान की खुलेगी राह

FIFA World Cup
खेल

क्या मोरक्को से छिनेगी FIFA वर्ल्ड कप की मेजबानी?

fifa world cup 2030 and 2034 host announced
फुटबॉल

एशियाई कप क्वालीफायर में 183वीं रैंकिंग वाली बांग्लादेश ने रचा इतिहास, इतने साल बाद भारत को हराया

Bangladesh beat India in Asian Cup Qualifiers
फुटबॉल

जोआओ नेवेस और ब्रूनो फर्नांडीस की हैट्रिक से पुर्तगाल ने आर्मेनिया को 9-1 से हराया, विश्व कप 2026 के लिए क्वालीफाई

फुटबॉल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.