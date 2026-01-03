‘भारतीय फुटबॉल को बचाओ’: सुनील छेत्री समेत कई खिलाड़ियों ने वीडियो पोस्ट कर फीफा से लगाई मदद की गुहार

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आईएसएल और भारतीय फुटबॉल के भविष्य को बचाने के लिए कई खिलाड़ियों ने मिलकर संयुक्त रूप से सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट कर फीफा से इसे बचाने की अपील की है। एक मिनट 27 सेकंड के वीडियो में 11 खिलाड़ियों ने भारतीय फुटबॉल की दुर्दशा के बारे में बताया है। वीडियो में गुरप्रीत संधू ने कहा, "जनवरी का महीना है और हमें इस समय आपकी टीवी स्क्रीन पर इंडियन सुपर लीग के मैच खेलते हुए दिखना चाहिए था। लेकिन इसके बजाय, हम डर और मजबूरी में वह बात कहने को मजबूर हैं जो हम सभी पहले से जानते हैं।" वीडियो में आगे अनेक खिलाड़ी सामने आए और उन्होंने कहा, "हम यहां एक अपील करने आए हैं। भारतीय फुटबॉल गवर्नेंस अब अपनी जिम्मेदारियां निभाने में असफल हो चुका है।" विदेशी खिलाड़ी ह्यूगो बुमौस ने फीफा से सीधी अपील करते हुए कहा, "हम फीफा से अपील कर रहे हैं कि वह आगे आए और भारतीय फुटबॉल को बचाने के लिए जरूरी कदम उठाए। हम उम्मीद करते हैं कि यह मेसेज फीफा मुख्यालय में बैठे ऑफिसर्स तक पहुंचे।"

खिलाड़ियों ने स्पष्ट किया कि उनका यह कदम राजनीतिक नहीं बल्कि मजबूरी से उठाया गया है। प्रीतम कोटल ने कहा, "हम ह्यूमेनिटेरियन, स्पोर्ट्स और आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। हमें जल्द से जल्द मदद की जरूरत है।"

अंत में सुनील छेत्री ने अपील की कि, "खिलाड़ियों, स्टाफ, क्लब मालिकों और फैंस सभी को स्पष्टता, सुरक्षा और इन सबसे बढ़कर एक भविष्य चाहिए। हम बस फुटबॉल खेलना चाहते हैं, इसमें हमारी मदद करें।"