ईशान किशन और मोहम्मद शमी की वापसी संभव (फोटो- ESPNcricinfo)
IND vs NZ ODI Probable Squad: न्यूजीलैंड के भारत दौरे का आगाज 11 जनवरी से होने जा रहा है। इस दौरे में दोनों टीमों के बीच तीन वनडे और पांच टी20 मुकाबले खेले जाएंगे। टी20 के लिए भारतीय टीम का ऐलान पहले ही हो चुका है। यह वही टीम है, जो टी20 वर्ल्ड कप खेलेगी। वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम की घोषणा आज यानि 3 जनवरी को होने जा रही है। इस बार की स्क्वॉड में तीन बड़े बदलाव संभव हैं। इसी बीच कयास लगाए जा रहे हैं कि भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की वापसी होने वाली है। हालांकि दूसरे विकेटकीपर बल्लेबाज को लेकर पेच फंसा हुआ है।
भारतीय वनडे टीम की घोषणा में सबसे बड़ी संभावना इस बात की जताई जा रही है कि टीम में तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की वापसी हो सकती है। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से शमी को टीम में जगह नहीं मिली थी। लेकिन घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन करके शमी ने एक बार फिर टीम मेंं वापसी के लिए अपना दावा पेश किया है। शमी के अलावा विकेट-कीपर बल्लेबाज ईशान किशन की भी वनडे क्रिकेट में वापसी लगभग तय मानी जा रही है। उन्हें ऋषभ पंत के स्थान पर टीम में शामिल किया जा सकता है। किशन ने हाल ही में घरेलू क्रिकेट में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए फिर से टीम का दरवाजा खटखटाया है। किशन वनडे में दोहरा शतक भी लगा चुके हैं।
चोट के कारण पिछली वनडे सीरीज से बाहर हुए कप्तान शुभमन गिल की फिर से टीम में वापसी हो रही है। वह एक बार फिर से टीम की कमान संभालने को तैयार हैं। ध्रुव जुरेल को उनके लिए जगह खाली करनी पड़ सकती है। वहीं, तिलक वर्मा को भी बाहर बैठना पड़ सकता है। इसके अलावा तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या को इस सीरीज के लिए आराम दिया गया है। भारतीय फैंस के लिए सबसे बड़ी खुशी की खबर यह है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा एक बार फिर से एक्शन में दिखने वाले हैं। सीरीज का पहला वनडे वडोदरा में 11 जनवरी को खेला जाएगा।
शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, रुतुराज गायकवाड़, केएल राहुल, ईशान किशन, अक्षर पटेल, रवींद्र जड़ेजा, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, मोहम्मद शमी, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह, यशस्वी जायसवाल।
