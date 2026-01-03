भारतीय वनडे टीम की घोषणा में सबसे बड़ी संभावना इस बात की जताई जा रही है कि टीम में तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की वापसी हो सकती है। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से शमी को टीम में जगह नहीं मिली थी। लेकिन घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन करके शमी ने एक बार फिर टीम मेंं वापसी के लिए अपना दावा पेश किया है। शमी के अलावा विकेट-कीपर बल्लेबाज ईशान किशन की भी वनडे क्रिकेट में वापसी लगभग तय मानी जा रही है। उन्हें ऋषभ पंत के स्थान पर टीम में शामिल किया जा सकता है। किशन ने हाल ही में घरेलू क्रिकेट में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए फिर से टीम का दरवाजा खटखटाया है। किशन वनडे में दोहरा शतक भी लगा चुके हैं।