3 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

IND vs NZ: आज होगा भारतीय ODI टीम का ऐलान, स्‍क्‍वॉड में तीन बड़े बदलाव तय! इस दिग्गज की हो सकती है वापसी

IND vs NZ: न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए आज 3 जनवरी को भारतीय टीम का ऐलान होगा। इस टीम में दिग्गज तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की वापसी लगभग तय मानी जा रही है। सीरीज के लिए जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पंड्या को आराम दिया गया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Madhur Milan Rao

Jan 03, 2026

Ishan Kishan and Mohammed Shami

ईशान किशन और मोहम्मद शमी की वापसी संभव (फोटो- ESPNcricinfo)

IND vs NZ ODI Probable Squad: न्यूजीलैंड के भारत दौरे का आगाज 11 जनवरी से होने जा रहा है। इस दौरे में दोनों टीमों के बीच तीन वनडे और पांच टी20 मुकाबले खेले जाएंगे। टी20 के लिए भारतीय टीम का ऐलान पहले ही हो चुका है। यह वही टीम है, जो टी20 वर्ल्ड कप खेलेगी। वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम की घोषणा आज यानि 3 जनवरी को होने जा रही है। इस बार की स्क्वॉड में तीन बड़े बदलाव संभव हैं। इसी बीच कयास लगाए जा रहे हैं कि भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की वापसी होने वाली है। हालांकि दूसरे विकेटकीपर बल्‍लेबाज को लेकर पेच फंसा हुआ है।

शमी-किशन की वनडे में वापसी!

भारतीय वनडे टीम की घोषणा में सबसे बड़ी संभावना इस बात की जताई जा रही है कि टीम में तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की वापसी हो सकती है। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से शमी को टीम में जगह नहीं मिली थी। लेकिन घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन करके शमी ने एक बार फिर टीम मेंं वापसी के लिए अपना दावा पेश किया है। शमी के अलावा विकेट-कीपर बल्लेबाज ईशान किशन की भी वनडे क्रिकेट में वापसी लगभग तय मानी जा रही है। उन्हें ऋषभ पंत के स्थान पर टीम में शामिल किया जा सकता है। किशन ने हाल ही में घरेलू क्रिकेट में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए फिर से टीम का दरवाजा खटखटाया है। किशन वनडे में दोहरा शतक भी लगा चुके हैं।

कप्तान की वापसी, बुमराह-हार्दिक को आराम

चोट के कारण पिछली वनडे सीरीज से बाहर हुए कप्तान शुभमन गिल की फिर से टीम में वापसी हो रही है। वह एक बार फिर से टीम की कमान संभालने को तैयार हैं। ध्रुव जुरेल को उनके लिए जगह खाली करनी पड़ सकती है। वहीं, तिलक वर्मा को भी बाहर बैठना पड़ सकता है। इसके अलावा तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या को इस सीरीज के लिए आराम दिया गया है। भारतीय फैंस के लिए सबसे बड़ी खुशी की खबर यह है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा एक बार फिर से एक्शन में दिखने वाले हैं। सीरीज का पहला वनडे वडोदरा में 11 जनवरी को खेला जाएगा।

भारत की संभावित स्क्वॉड

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, रुतुराज गायकवाड़, केएल राहुल, ईशान किशन, अक्षर पटेल, रवींद्र जड़ेजा, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, मोहम्मद शमी, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह, यशस्वी जायसवाल।

ये भी पढ़ें

रोहित-विराट के बाद आज विजय हजारे ट्रॉफी में होगी शुभमन गिल की वापसी, लेकिन आप नहीं देख पाएंगे मैच, जानें वजह
क्रिकेट
Shubman Gill returns

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Published on:

03 Jan 2026 10:19 am

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs NZ: आज होगा भारतीय ODI टीम का ऐलान, स्‍क्‍वॉड में तीन बड़े बदलाव तय! इस दिग्गज की हो सकती है वापसी

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्ताफिजुर रहमान को लेकर BCCI का बड़ा एक्शन, KKR को सुनाया ये फरमान

क्रिकेट

‘BCCI ही करे तय’, मुस्ताफिजुर रहमान कॉन्ट्रोवर्सी पर इस पूर्व भारतीय खिलाड़ी का बयान

Mustafizur Rahaman
क्रिकेट

शुभमन गिल को बाहर क्‍यों किया… अजीत अगरकर की अगुवाई वाले सेलेक्शन पैनल पर बुरी तरह से भड़के योगराज सिंह

Yograj Singh on dropping Shubman Gill
क्रिकेट

वैभव सूर्यवंशी की कप्तानी में आज साउथ अफ्रीका से पहली भिड़ंत, जानें भारत में कब-कहां देखें लाइव

Ind U19 vs SA U19 Live Streaming
क्रिकेट

VHT Live Streaming: विजय हजारे में आज मैदान पर उतरेंगे शुभमन गिल समेत कई स्टार, जानें कब-कहां देखें लाइव स्‍ट्रीमिंग

Sarfaraz Khan
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.