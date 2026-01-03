रोहित-विराट के बाद आज विजय हजारे ट्रॉफी में होगी शुभमन गिल की वापसी, लेकिन आप नहीं देख पाएंगे मैच, जानें वजह

भारतीय क्रिकेटर शुभमन गिल।(फोटो सोर्स: IANS)
Shubman Gill returns: रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे स्टार प्लेयर्स के बाद आज शनिवार 3 दिसंबर को विजय हजारे ट्रॉफी में भारतीय वनडे और टेस्ट टीम के कप्तान शुभमन गिल की वापसी होने जा रही है। भारत की T20 वर्ल्ड कप टीम से बाहर किए जाने के बाद यह गिल का पहला घरेलू मैच होगा, जो जयपुर के जयपुरिया कॉलेज ग्राउंड में खेला जाएगा। गिल इस मुकाबले में पंजाब के लिए सिक्किम के खिलाफ खेलेंगे, लेकिन खास बात ये है कि किसी भी आम व्यक्ति को वेन्यू के अंदर से मैच देखने की इजाजत नहीं होगी। यह फैसला भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के दिशा-निर्देशों के बाद लिया गया है।
बीसीसीआई के निर्देशों के अनुसार, शुभमन गिल और भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह दोनों पंजाब के लिए अगले दो विजय हजारे ट्रॉफी मैचों में खेलेंगे। पंजाब 3 जनवरी को सिक्किम और 6 जनवरी को गोवा का सामना करेगा। गोवा के खिलाफ मैच केएल सैनी स्टेडियम में खेला जाएगा तो सिक्किम के खिलाफ मैच जयपुरिया कॉलेज ग्राउंड में निर्धारित किया गया है।
दरअसल, प्लेयर्स की सुरक्षा और दर्शकों के लिए बैठने की व्यवस्था नहीं होने के कारण मैच बंद दरवाजों के पीछे खेला जाएगा। रिपोर्ट में बोर्ड के एक सूत्र के हवाले से बताया गया है कि केवल कॉलेज से जुड़े लोगों को ही प्रवेश की अनुमति होगी। स्टूडेंट्स और कर्मचारियों को परिसर के अंदर जाने की अनुमति है, लेकिन इसके लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था होगी, जिसमें प्राइवेट बाउंसर भी तैनात किए जाएंगे। किसी भी स्थिति में कोई बाहरी व्यक्ति कॉलेज परिसर में प्रवेश नहीं कर सकेगा।
बता दें कि रोहित शर्मा की वजह से और प्रतिक्रिया का अनुमान लगाते हुए मुंबई का मैच अनंतम से सवाई मान सिंह स्टेडियम में शिफ्ट करना पड़ा था। विराट कोहली और रोहित शर्मा के विजय हजारे ट्रॉफी मैचों की तरह गिल का मैच भी फैंस के लिए टीवी या ऑनलाइन उपलब्ध नहीं होगा।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग