रोहित-विराट के बाद आज विजय हजारे ट्रॉफी में होगी शुभमन गिल की वापसी, लेकिन आप नहीं देख पाएंगे मैच, जानें वजह

Shubman Gill returns: रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे स्‍टार प्‍लेयर्स के बाद आज शनिवार 3 दिसंबर को विजय हजारे ट्रॉफी में भारतीय वनडे और टेस्‍ट टीम के कप्‍तान शुभमन गिल की वापसी होने जा रही है। भारत की T20 वर्ल्ड कप टीम से बाहर किए जाने के बाद यह गिल का पहला घरेलू मैच होगा, जो जयपुर के जयपुरिया कॉलेज ग्राउंड में खेला जाएगा। गिल इस मुकाबले में पंजाब के लिए सिक्किम के खिलाफ खेलेंगे, लेकिन खास बात ये है कि किसी भी आम व्‍यक्ति को वेन्यू के अंदर से मैच देखने की इजाजत नहीं होगी। यह फैसला भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के दिशा-निर्देशों के बाद लिया गया है।