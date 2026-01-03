3 जनवरी 2026,

शनिवार

क्रिकेट

रोहित-विराट के बाद आज विजय हजारे ट्रॉफी में होगी शुभमन गिल की वापसी, लेकिन आप नहीं देख पाएंगे मैच, जानें वजह

Shubman Gill returns: विराट कोहली के हाल के घरेलू मैचों की तरह ही भारतीय वनडे और टेस्ट कप्तान शुभमन गिल का विजय हजारे ट्रॉफी मैच भी बिना दर्शकों के खेला जाएगा। पंजाब बनाम सिक्किम का ये मैच आज शनिवार को जयपुरिया कॉलेज ग्राउंड में खेला जाएगा।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Jan 03, 2026

Shubman Gill returns

भारतीय क्रिकेटर शुभमन गिल।(फोटो सोर्स: IANS)

Shubman Gill returns: रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे स्‍टार प्‍लेयर्स के बाद आज शनिवार 3 दिसंबर को विजय हजारे ट्रॉफी में भारतीय वनडे और टेस्‍ट टीम के कप्‍तान शुभमन गिल की वापसी होने जा रही है। भारत की T20 वर्ल्ड कप टीम से बाहर किए जाने के बाद यह गिल का पहला घरेलू मैच होगा, जो जयपुर के जयपुरिया कॉलेज ग्राउंड में खेला जाएगा। गिल इस मुकाबले में पंजाब के लिए सिक्किम के खिलाफ खेलेंगे, लेकिन खास बात ये है कि किसी भी आम व्‍यक्ति को वेन्यू के अंदर से मैच देखने की इजाजत नहीं होगी। यह फैसला भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के दिशा-निर्देशों के बाद लिया गया है।

अर्शदीप सिंह भी आएंगे नजर

बीसीसीआई के निर्देशों के अनुसार, शुभमन गिल और भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह दोनों पंजाब के लिए अगले दो विजय हजारे ट्रॉफी मैचों में खेलेंगे। पंजाब 3 जनवरी को सिक्किम और 6 जनवरी को गोवा का सामना करेगा। गोवा के खिलाफ मैच केएल सैनी स्टेडियम में खेला जाएगा तो सिक्किम के खिलाफ मैच जयपुरिया कॉलेज ग्राउंड में निर्धारित किया गया है।

स्‍टूडेंट्स और कर्मचारियों को दिया जाएगा प्रवेश

दरअसल, प्‍लेयर्स की सुरक्षा और दर्शकों के लिए बैठने की व्यवस्था नहीं होने के कारण मैच बंद दरवाजों के पीछे खेला जाएगा। रिपोर्ट में बोर्ड के एक सूत्र के हवाले से बताया गया है कि केवल कॉलेज से जुड़े लोगों को ही प्रवेश की अनुमति होगी। स्‍टूडेंट्स और कर्मचारियों को परिसर के अंदर जाने की अनुमति है, लेकिन इसके लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था होगी, जिसमें प्राइवेट बाउंसर भी तैनात किए जाएंगे। किसी भी स्थिति में कोई बाहरी व्यक्ति कॉलेज परिसर में प्रवेश नहीं कर सकेगा।

रोहित की वजह से शिफ्ट करना पड़ा था मैच

बता दें कि रोहित शर्मा की वजह से और प्रतिक्रिया का अनुमान लगाते हुए मुंबई का मैच अनंतम से सवाई मान सिंह स्टेडियम में शिफ्ट करना पड़ा था। विराट कोहली और रोहित शर्मा के विजय हजारे ट्रॉफी मैचों की तरह गिल का मैच भी फैंस के लिए टीवी या ऑनलाइन उपलब्ध नहीं होगा।

Vijay Hazare Trophy 2025-2026

Published on:

03 Jan 2026 07:39 am

Hindi News / Sports / Cricket News / रोहित-विराट के बाद आज विजय हजारे ट्रॉफी में होगी शुभमन गिल की वापसी, लेकिन आप नहीं देख पाएंगे मैच, जानें वजह

क्रिकेट

खेल

VHT Live Streaming: विजय हजारे में आज मैदान पर उतरेंगे शुभमन गिल समेत कई स्टार, जानें कब-कहां देखें लाइव स्‍ट्रीमिंग

Sarfaraz Khan
क्रिकेट

2026 में भारतीय क्रिकेट में होगा बड़ा फेरबदल, क्या टीम इंडिया को मिलेगा नया कप्तान, नया कोच और नया चीफ सेलेक्टर?

Indian cricket will major changes in 2026
क्रिकेट

IND vs BAN: 2026 में भारत और बांग्लादेश का मुकाबला तय, जानिए कब और कितने मैच होंगे

Team India
खेल

T20 World Cup 2026: दक्षिण अफ्रीका की टीम का ऐलान, IPL में 10 करोड़ में बिकने वाले इस खतरनाक बल्लेबाज को नहीं मिली जगह

South Africa Squad for T20 World Cup
क्रिकेट

आज ही के दिन ली गई थी क्रिकेट इतिहास की पहली हैट्रिक, 147 साल पहले इस दिग्गज ने किया था कारनामा

Fred Spofforth
क्रिकेट
