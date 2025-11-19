Patrika LogoSwitch to English

एशियाई कप क्वालीफायर में 183वीं रैंकिंग वाली बांग्लादेश ने रचा इतिहास, इतने साल बाद भारत को हराया

Bangladesh beat India in Asian Cup Qualifiers: एशियाई कप क्वालीफायर 2027 में मंगलवार को 183वीं रैंक वाली बांग्‍लादेश ने 136वीं रैंक वाली भारतीय टीम को हराकर इतिहास रच दिया। बांग्‍लादेश को भारत के खिलाफ ये जीत 22 साल बाद मिली है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Nov 19, 2025

Bangladesh beat India in Asian Cup Qualifiers

एशियाई कप क्वालीफायर में भारत बनाम बांग्‍लादेश मैच का नजारा। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/IndSuperLeague)

Bangladesh beat India in Asian Cup Qualifiers: एशियाई कप क्वालीफायर 2027 में मंगलवार को भारत और बांग्‍लादेश के बीच बेहद रोमांचक मुकाबला खेला गया। भारत को ग्रुप सी के अपने अंतिम मैच से पहले मुकाबले में बांग्लादेश से 1-0 की हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही भारतीय टीम के अभियान में एक और अनचाहा रिकॉर्ड जुड़ गया। वहीं, 183वीं रैंक वाली बांग्‍लादेश ने 136वीं रैंक वाली भारतीय टीम को हराकर इतिहास के सुनहरे पन्‍नों में अपना नाम दर्ज करा लिया है। बांग्‍लादेश ने 22 साल बाद भारत के खिलाफ ये पहली जीत दर्ज की है। ज्ञात हो कि दोनों टीमें किक-ऑफ से पहले ही बाहर हो चुकी हैं। ढाका में खेला गया ये मुकाबला सिर्फ सम्‍मान बचाने के लिए था, जिसमें भारतीय टीम असफल रही।

शेख मोरसलिन ने 11वें मिनट में दागा गोल

बांग्लादेश के लिए शेख मोरसलिन ने शुरुआती गोल दागा। उन्‍होंने खचाखच भरे नेशनल स्टेडियम में दर्शकों के जोरदार समर्थन के बीच 11वें मिनट में गोल दागते हुए बांग्‍लादेश को 1-0 से बढ़त दिलाई। भारत के पास भी 31वें मिनट में बराबरी का एक बड़ा मौका था, जब गोलकीपर मितुल मार्मा के गलत जगह पर कैच आउट होने के बाद लालियानज़ुआला चांगटे ने बॉक्स के किनारे जगह बनाई। हालांकि, हमजा चौधरी ने एक अहम हेडर क्लीयरेंस लगाकर गोल होने से रोक दिया।

खिलाड़ियों के बीच हुई धक्का-मुक्की

मैच के दौरान हाफ टाइम में कुछ विवाद भी देखने को मिला। बताया जा रहा है कि दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बीच टचलाइन के पास धक्का-मुक्की हुई। हालांकि मैच रेफरी ने तुरंत हस्तक्षेप करते हुए स्थिति को बिगड़ने से रोक दिया। इस दौरान भारत और बांग्‍लादेश के खिलाड़ी काफी गुस्‍से में नजर आए।

31 मार्च 2026 को भारत का मुकाबला हांगकांग से

बता दें कि भारत की क्वालीफिकेशन की उम्मीदें 14 अक्टूबर को ही खत्म हो गई थीं, जब मडगांव में सिंगापुर के खिलाफ 2-1 से हार के साथ उन्हें 1-0 की बढ़त गंवानी पड़ी थी। तब से टीम लय हासिल करने के लिए संघर्ष कर रही है। पांच मैचों में दो ड्रॉ और तीन हार के साथ भारत प्रतियोगिता के इस चरण में एक भी जीत हासिल नहीं कर पाया है। फीफा रैंकिंग में 136वें स्थान पर काबिज भारत 31 मार्च 2026 को हांगकांग के खिलाफ अपने क्वालीफायर मैच में सम्‍मान बचाने की कोशिश करेगा।

बांग्लादेश 5 मैचों में 5 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर

वहीं, बांग्लादेश को इस जीत ने पांच मैचों में पांच अंकों के साथ तीसरे स्थान पर पहुंचा दिया। यह परिणाम 22 साल में बांग्लादेशी धरती पर भारत का पहला मैच भी था। ढाका में पिछली भिड़ंत 2003 के सैफ गोल्ड कप में हुई थी, जिसमें मेजबान टीम विजयी रही थी।

