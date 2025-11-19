एशियाई कप क्वालीफायर में 183वीं रैंकिंग वाली बांग्लादेश ने रचा इतिहास, इतने साल बाद भारत को हराया

Bangladesh beat India in Asian Cup Qualifiers: एशियाई कप क्वालीफायर 2027 में मंगलवार को भारत और बांग्‍लादेश के बीच बेहद रोमांचक मुकाबला खेला गया। भारत को ग्रुप सी के अपने अंतिम मैच से पहले मुकाबले में बांग्लादेश से 1-0 की हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही भारतीय टीम के अभियान में एक और अनचाहा रिकॉर्ड जुड़ गया। वहीं, 183वीं रैंक वाली बांग्‍लादेश ने 136वीं रैंक वाली भारतीय टीम को हराकर इतिहास के सुनहरे पन्‍नों में अपना नाम दर्ज करा लिया है। बांग्‍लादेश ने 22 साल बाद भारत के खिलाफ ये पहली जीत दर्ज की है। ज्ञात हो कि दोनों टीमें किक-ऑफ से पहले ही बाहर हो चुकी हैं। ढाका में खेला गया ये मुकाबला सिर्फ सम्‍मान बचाने के लिए था, जिसमें भारतीय टीम असफल रही।