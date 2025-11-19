क्या मोरक्को से छिनेगी FIFA वर्ल्ड कप की मेजबानी?

मोरक्को सरकार पर आरोप है कि वो फीफा वर्ल्ड कप के आयोजन के लिए बड़े पैमाने पर आवारा कुत्तों को मौत के घाट उतार रही है। इस उत्तर अफ्रीकी देश में करीब 30 लाख आवारा कुत्ते हैं। पशु अधिकार कार्यकर्ताओं का आरोप है कि सरकार स्ट्रीट डॉग्स की संख्या कम करने के लिए क्रूर तरीके अपना रही है। बड़े पैमाने पर कुत्तों को मारा जा रहा है। हालांकि, सरकार ने आरोपों से इनकार किया है। उसका कहना है कि कुत्तों की संख्या कम करने के लिए नियम अनुसार ही काम किया जा रहा है। इसमें उन्हें पकड़ना, बधियाकरण और टीकाकरण करके वापस उनकी जगह पर छोड़ना शामिल है।