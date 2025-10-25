Patrika LogoSwitch to English

MLS Cup 2025: मेसी का ‘डबल धमाका’, इंटर मियामी ने प्लेऑफ के पहले मैच में नैशविले को हराया

MLS Cup 2025: लियोनेल मेसी के दो गोल की बदौलत इंटर मियामी ने नैशविले एससी के खिलाफ 3-1 से शानदार जीत दर्ज की है। यह मुकाबला शुक्रवार रात फोर्ट लॉडरडेल में खेला गया।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Oct 25, 2025

MLS Cup 2025

लियोनेल मेसी, फुटबॉलर, अर्जेंटीना (Photo Credit - IANS)

MLS Cup 2025: लियोनेल मेसी के शानदार प्रदर्शन के साथ इंटर मियामी ने एमएलएस कप के पहले राउंड के प्लेऑफ सीरीज के शुरुआती मैच में शानदार जीत दर्ज की है। मेसी के दो गोल ने इंटर मियामी को नैशविले एससी पर 3-1 से शानदार जीत दिलाई। यह मुकाबला शुक्रवार रात फोर्ट लॉडरडेल में खेला गया। आठ बार के बैलन डी'ओर विजेता लियोनेल मेसी को मैच शुरू होने से पहले 28 मुकाबलों में 29 गोल करने के लिए 'गोल्डन बूट' पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

नैशविले एससी के खिलाफ मुकाबले के 19वें मिनट में मेसी ने लुइस सुआरेज के क्रॉस पर डाइविंग हेडर लगाकर गोल किया। इसी के साथ मैच का खाता भी खुला। यह शानदार मूव सर्जियो बुस्केट्स के साइडलाइन के पास गेंद छीनने से शुरू हुआ, जिन्होंने फिर रोड्रिगो डे पॉल को पास दिया। डे पॉल ने मेसी और सुआरेज के साथ शानदार तालमेल बनाते हुए यह गोल किया।

मुकाबले के 62वें मिनट इंटर मियामी ने अपनी बढ़त दोगुनी कर ली। जब इयान फ्रे की मदद से तादेओ अलेंदे ने हेडर से गोल करके मियामी को 2-0 से बढ़त दिलाई। मेसी ने 90+6 मिनट में मुकाबले का अपना दूसरा गोल दागकर स्कोर 3-0 कर दिया, लेकिन अतिरिक्त समय के 11वें मिनट में हनी मुख्तार ने गोल करते हुए आखिरकार नैशविले का खाता खोला।

इस जीत से मियामी ने बेस्ट-ऑफ-थ्री सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। दूसरा मैच 1 नवंबर को नैशविल में खेला जाएगा। मेसी ने 3 साल के अनुबंध विस्तार पर हस्ताक्षर करने के ठीक एक दिन बाद यह मैच खेला। वह अब साल 2028 तक फ्लोरिडा में बने रहेंगे।

मैच से पहले मेसी को गोल्डन बूट ट्रॉफी प्रदान करने वाले एमएलएस कमिश्नर डॉन गार्बर ने अमेरिकी फुटबॉल पर मेसी के प्रभाव की बहुत प्रशंसा करते हुए कहा, "मुझे नहीं लगता कि हमने कभी सोचा भी होगा कि लियो इस क्लब, इस शहर और इस लीग के लिए इतना अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। उन्होंने मेजर लीग सॉकर की दिशा बदल दी है। हम पहले से ही काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे। मुझे लगता है कि तीन और साल का समय मिलना एक और तोहफा होगा।"

संबंधित विषय:

Sports news In Hindi

Updated on:

25 Oct 2025 11:11 am

Published on:

25 Oct 2025 11:10 am

Hindi News / Sports / Football News / MLS Cup 2025: मेसी का 'डबल धमाका', इंटर मियामी ने प्लेऑफ के पहले मैच में नैशविले को हराया

फुटबॉल

खेल

