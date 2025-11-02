Bundesliga 2025-26: हैरी केन और लुइस डियाज के बिना जीता बायर्न म्यूनिख, लीवरकुसेन को 3-0 से हराया

कप्तान मैनुअल नोयर गोलकीपिंग पर वापसी कर रहे थे। युवा प्रतिभाओं टॉम बिशोफ और लेनार्ट कार्ल को स्टार्टिंग इलेवन में जगह मिली, जबकि स्टार ट्रियो हैरी केन, माइकल ओलीसे और लुइस डियाज को बेंच पर रखा गया। इतने बदलावों के बावजूद बायर्न ने मैच की शुरुआत से ही दबदबा कायम कर लिया। 25वें मिनट में बिशोफ ने सर्ज गनाब्री को शानदार थ्रू बॉल दी, जिन्होंने गोलकीपर मार्क फ्लेकेन को चकमा देकर पहला गोल ठोंक दिया।