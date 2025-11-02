Bundesliga 2025-26: हैरी केन और लुइस डियाज के बिना जीता बायर्न म्यूनिख, लीवरकुसेन को 3-0 से हराया

बायर्न म्यूनिख ने लीवरकुसेन को 3-0 से हराया (Photo: X/FCBayern)
Bundesliga 2025: बायर्न म्यूनिख ने बायर लीवरकुसेन को 3-0 से हराकर बुंडेसलीगा में अपनी धमाकेदार शुरुआत बरकरार रखी। इस जीत ने मेहमान टीम के 37 मैचों तक चले अपराजित सफर पर भी पूर्ण विराम लगा दिया। पेरिस सेंट-जर्मेन के खिलाफ आगामी यूएफा चैंपियंस लीग के महत्वपूर्ण मुकाबले को ध्यान में रखते हुए बायर्न के कोच विंसेंट कोम्पानी ने टीम में सात बदलाव किए।
कप्तान मैनुअल नोयर गोलकीपिंग पर वापसी कर रहे थे। युवा प्रतिभाओं टॉम बिशोफ और लेनार्ट कार्ल को स्टार्टिंग इलेवन में जगह मिली, जबकि स्टार ट्रियो हैरी केन, माइकल ओलीसे और लुइस डियाज को बेंच पर रखा गया। इतने बदलावों के बावजूद बायर्न ने मैच की शुरुआत से ही दबदबा कायम कर लिया। 25वें मिनट में बिशोफ ने सर्ज गनाब्री को शानदार थ्रू बॉल दी, जिन्होंने गोलकीपर मार्क फ्लेकेन को चकमा देकर पहला गोल ठोंक दिया।
मात्र छह मिनट बाद (31वें मिनट), निकोलस जैक्सन ने कोनराड लैमर के क्रॉस पर शानदार हेडर से स्कोर 2-0 कर दिया। हाफटाइम से ठीक पहले (45वें मिनट), राफेल गुरेरो के लो पास को लीवरकुसेन के लोइक बेड ने गलती से अपने ही जाल में डाल दिया, जिससे ब्रेक तक मैच लगभग बायर्न की मुट्ठी में आ गया।
दूसरे हाफ की शुरुआत में जैक्सन एक करीबी हेडर से गोल चूक गए। कोम्पानी ने यूरोपीय मुकाबले के लिए खिलाड़ियों की ताकत बचाते हुए केन, ओलिस और डियाज को मैदान पर उतारा। लीवरकुसेन को वापसी का कोई मौका नहीं मिला।
इस जीत से बायर्न ने सभी प्रतियोगिताओं में लगातार 15 मैचों की जीत का सिलसिला कायम रखा और बुंडेसलीगा तालिका में टॉप पोजिशन को और मजबूत किया। लीवरकुसेन को सीजन की शुरुआती राउंड्स के बाद पहली लीग हार झेलनी पड़ी, जो करीब दो साल में उनकी पहली अवे डिफीट भी थी।
लीवरकुसेन के कोच कैस्पर ह्यूलमांड ने कहा, “हमें बायर्न की क्वालिटी को मानना होगा। उन्होंने हमारी गलतियों का पूरा फायदा उठाया और जीत के असली हकदार थे। हम अपने प्रदर्शन से संतुष्ट नहीं हैं, लेकिन अब आगे देखना होगा।”
