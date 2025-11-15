FIFA World Cup qualifier: फरो आइलैंड्स को 3-1 से हराकर क्रोएशिया ने वर्ल्ड कप में बनाई जगह

क्रोएशिया ने विश्व कप 2026 में जगह बनाई (Photo: Instagram.com/lukamodric10)
FIFA World Cup qualifier: क्रोएशिया ने विश्व कप 2026 क्वालीफायर के नौवें दौर में फरो आइलैंड्स को 3-1 से हराकर टूर्नामेंट के लिए अपनी जगह पक्की कर ली। मैच की शुरुआत में फरो आइलैंड्स ने 16वें मिनट में गेजा डेविड तुरी के शानदार मिडफील्ड ब्रेक और तेज शॉट से 1-0 की बढ़त ले ली, जो क्रोएशियाई गोलकीपर के हाथों से फिसलकर गोलपोस्ट में समा गया।
लेकिन क्रोएशिया ने तुरंत जवाब दिया। महज सात मिनट बाद, डिफेंडर जोस्को ग्वार्डिओल ने कॉर्नर से मिले मौके पर सटीक शॉट मारकर स्कोर 1-1 कर दिया। 23वें मिनट तक मैच बराबरी पर था, लेकिन इसके बाद क्रोएशिया ने मिडफील्ड पर पूरा कब्जा जमाया।
57वें मिनट में जोसिप स्टैनिसिक ने दाएं फ्लैंक से आगे बढ़कर पेटार मूसा को शानदार पास दिया। मूसा ने गेंद को नियंत्रित रखते हुए गोलकीपर के ऊपर से लॉब शॉट मारकर क्रोएशिया को 2-1 से आगे कर दिया। यह उनका 2023 के बाद पहला अंतरराष्ट्रीय गोल त था।
मैच का निर्णायक पल दूसरे हाफ में आया, जब इवान पेरिसिक ने बाएं फ्लैंक से कर्लिंग क्रॉस दिया। निकोला व्लासिक ने इसे साइड-फुट फिनिश से गोल में बदलकर स्कोर 3-1 कर दिया और क्रोएशिया की जीत पक्की कर दी। इस जीत से क्रोएशिया ग्रुप एल में शीर्ष पर पहुंच गया है, जहां उनका एक मैच अभी बाकी है। फरो आइलैंड्स ने अपने सभी आठ मैच खेल लिए हैं और क्वालीफिकेशन की दौड़ से बाहर हो चुका है।
ग्रुप एल के अन्य मैचों में, मोंटेनेग्रो ने जिब्राल्टर को 2-1 से हराया। शुरुआती गोल खाने के बाद आखिरी मिनटों में पेनाल्टी को गोल में बदलकर टीम ने जीत हासिल की। वहीं, जर्मनी ने निक वोल्टेमाडे के दो गोलों की बदौलत लक्जमबर्ग को 2-0 से मात देकर ग्रुप ए में सीधे क्वालीफिकेशन की राह मजबूत कर ली है।
बड़ी खबरेंView All
फुटबॉल
खेल
ट्रेंडिंग