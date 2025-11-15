Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

फुटबॉल

FIFA World Cup qualifier: फरो आइलैंड्स को 3-1 से हराकर क्रोएशिया ने वर्ल्ड कप में बनाई जगह

मैच का निर्णायक पल दूसरे हाफ में आया, जब इवान पेरिसिक ने बाएं फ्लैंक से कर्लिंग क्रॉस दिया। निकोला व्लासिक ने इसे साइड-फुट फिनिश से गोल में बदलकर स्कोर 3-1 कर दिया और क्रोएशिया की जीत पक्की कर दी।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Nov 15, 2025

क्रोएशिया ने विश्व कप 2026 में जगह बनाई (Photo: Instagram.com/lukamodric10)

FIFA World Cup qualifier: क्रोएशिया ने विश्व कप 2026 क्वालीफायर के नौवें दौर में फरो आइलैंड्स को 3-1 से हराकर टूर्नामेंट के लिए अपनी जगह पक्की कर ली। मैच की शुरुआत में फरो आइलैंड्स ने 16वें मिनट में गेजा डेविड तुरी के शानदार मिडफील्ड ब्रेक और तेज शॉट से 1-0 की बढ़त ले ली, जो क्रोएशियाई गोलकीपर के हाथों से फिसलकर गोलपोस्ट में समा गया।

लेकिन क्रोएशिया ने तुरंत जवाब दिया। महज सात मिनट बाद, डिफेंडर जोस्को ग्वार्डिओल ने कॉर्नर से मिले मौके पर सटीक शॉट मारकर स्कोर 1-1 कर दिया। 23वें मिनट तक मैच बराबरी पर था, लेकिन इसके बाद क्रोएशिया ने मिडफील्ड पर पूरा कब्जा जमाया।

57वें मिनट में जोसिप स्टैनिसिक ने दाएं फ्लैंक से आगे बढ़कर पेटार मूसा को शानदार पास दिया। मूसा ने गेंद को नियंत्रित रखते हुए गोलकीपर के ऊपर से लॉब शॉट मारकर क्रोएशिया को 2-1 से आगे कर दिया। यह उनका 2023 के बाद पहला अंतरराष्ट्रीय गोल त था।

मैच का निर्णायक पल दूसरे हाफ में आया, जब इवान पेरिसिक ने बाएं फ्लैंक से कर्लिंग क्रॉस दिया। निकोला व्लासिक ने इसे साइड-फुट फिनिश से गोल में बदलकर स्कोर 3-1 कर दिया और क्रोएशिया की जीत पक्की कर दी। इस जीत से क्रोएशिया ग्रुप एल में शीर्ष पर पहुंच गया है, जहां उनका एक मैच अभी बाकी है। फरो आइलैंड्स ने अपने सभी आठ मैच खेल लिए हैं और क्वालीफिकेशन की दौड़ से बाहर हो चुका है।

ग्रुप एल के अन्य मैचों में, मोंटेनेग्रो ने जिब्राल्टर को 2-1 से हराया। शुरुआती गोल खाने के बाद आखिरी मिनटों में पेनाल्टी को गोल में बदलकर टीम ने जीत हासिल की। वहीं, जर्मनी ने निक वोल्टेमाडे के दो गोलों की बदौलत लक्जमबर्ग को 2-0 से मात देकर ग्रुप ए में सीधे क्वालीफिकेशन की राह मजबूत कर ली है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

15 Nov 2025 03:14 pm

Hindi News / Sports / Football News / FIFA World Cup qualifier: फरो आइलैंड्स को 3-1 से हराकर क्रोएशिया ने वर्ल्ड कप में बनाई जगह

बड़ी खबरें

View All

फुटबॉल

खेल

ट्रेंडिंग

Bundesliga 2025-26: हैरी केन और लुइस डियाज के बिना जीता बायर्न म्यूनिख, लीवरकुसेन को 3-0 से हराया

फुटबॉल

MLS Cup 2025: मेसी का ‘डबल धमाका’, इंटर मियामी ने प्लेऑफ के पहले मैच में नैशविले को हराया

MLS Cup 2025
फुटबॉल

क्रिस्टियानो रोनाल्डो के अपनी टीम अल-नासर के साथ भारत नहीं आने पर टूटा फैंस का दिल, सामने आई दौरे से हटने की वजह

Cristiano Ronaldo pulls out of India tour
फुटबॉल

लियोनेल मेसी ने 2025 एमएलएस गोल्डन बूट का खिताब जीतकर रचा इतिहास

Lionel Messi wins 2025 MLS Golden Boot
फुटबॉल

FIFA World Cup 2026: डॉनल्ड ट्रम्प को जो करने का अधिकार ही नहीं, वह करने की दे दी धमकी, लेकिन क्या ऐसा कर भी पाएंगे?

Patrika Special News
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.