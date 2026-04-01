PNG को 1-0 से हराकर न्यूजीलैंड ने फीफा विमेंस वर्ल्ड कप में बनाई जगह

पीएनजी को 1-0 से हराकर न्यूजीलैंड ने फीफा विमेंस वर्ल्ड कप में बनाई जगह (Image credit: Katie Kitching/Instagram)
न्यूजीलैंड की महिला फुटबॉल टीम ने बुधवार को ओएफसी क्वालीफायर के फाइनल में पापुआ न्यू गिनी (पीएनजी) के खिलाफ 1-0 से जीत दर्ज की। दूसरे हाफ में किए गए एकमात्र गोल ने यह जीत सुनिश्चित की। इसी के साथ न्यूजीलैंड ने फीफा विमेंस वर्ल्ड कप 2027 में अपनी जगह पक्की कर ली है।
न्यूजीलैंड ने सातवीं बार विमेंस फीफा वर्ल्ड कप में जगह बनाई है। यह साल 2007 के संस्करण के बाद से लगातार छठी बार है, जब इस टीम ने क्वालीफाई किया। इस परिणाम के साथ, न्यूजीलैंड की महिला टीम 2027 के टूर्नामेंट के लिए मेजबान ब्राजील और अन्य क्वालीफाई करने वाले देशों (ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, उत्तर कोरिया, फिलीपींस और दक्षिण कोरिया) की सूची में शामिल हो गई है। इस बीच, पापुआ न्यू गिनी की क्वालिफिकेशन की उम्मीदें अभी भी जिंदा हैं, क्योंकि अब वे इस साल के आखिर में होने वाले इंटर-कॉन्फेडरेशन प्ले-ऑफ में ओशिनिया का प्रतिनिधित्व करेंगे।
नॉर्थ हार्बर स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में सिर्फ एक ही गोल हो सका। यह मुकाबला न्यूजीलैंड की टीम के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। इस टीम ने भले ही खेल पर अपना दबदबा बनाए रखा, लेकिन पीएनजी के मजबूत डिफेंस ने उन्हें बार-बार गोल करने से रोका।
पापुआ न्यू गिनी की गोलकीपर बेट्टी सैम ने शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने कई अहम बचाव करके अपनी टीम को खेल के ज्यादातर समय तक मुकाबले में बनाए रखा और 'व्हाइट फर्न्स' को काफी परेशान किया।
न्यूजीलैंड की महिलाओं को कई झटकों का भी सामना करना पड़ा। इनमें फॉरवर्ड डेवेन जैक्सन के 2 गोल शामिल हैं, जिन्हें ऑफसाइड के देर से दिए गए फैसलों के कारण अमान्य घोषित कर दिया गया। मैदान पर शुरू में दिए गए एक पेनाल्टी के फैसले को बाद में वीएआर की लंबी समीक्षा के बाद पलट दिया गया, और कई बार गेंद गोलपोस्ट से टकराकर वापस आ गई, जिससे मेजबान टीम को गोल करने से रोक दिया गया।
आखिरकार, 55वें मिनट में उन्हें सफलता मिली। गैबी रेनी के सटीक पास पर केटी किचिंग ने बॉक्स के अंदर सबसे ऊंची छलांग लगाकर सिर से गोल किया। लगातार दबाव बनाने के बाद यह गोल आया, जिसने मैच का गतिरोध तोड़ा और न्यूजीलैंड को स्कोर में बढ़त दिला दी।
न्यूजीलैंड की महिलाओं ने दूसरे गोल के लिए निरंतर अपना प्रयास जारी रखा, लेकिन वे अपनी बढ़त को और दोगुनी नहीं कर सकीं। आखिरकार, मैच 1-0 के स्कोर पर समाप्त हुआ।
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