PNG को 1-0 से हराकर न्यूजीलैंड ने फीफा विमेंस वर्ल्ड कप में बनाई जगह

न्यूजीलैंड ने सातवीं बार विमेंस फीफा वर्ल्ड कप में जगह बनाई है। यह साल 2007 के संस्करण के बाद से लगातार छठी बार है, जब इस टीम ने क्वालीफाई किया। इस परिणाम के साथ, न्यूजीलैंड की महिला टीम 2027 के टूर्नामेंट के लिए मेजबान ब्राजील और अन्य क्वालीफाई करने वाले देशों (ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, उत्तर कोरिया, फिलीपींस और दक्षिण कोरिया) की सूची में शामिल हो गई है। इस बीच, पापुआ न्यू गिनी की क्वालिफिकेशन की उम्मीदें अभी भी जिंदा हैं, क्योंकि अब वे इस साल के आखिर में होने वाले इंटर-कॉन्फेडरेशन प्ले-ऑफ में ओशिनिया का प्रतिनिधित्व करेंगे।