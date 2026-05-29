लियोनेल मेस्सी का आखिरी दांव! क्या अर्जेंटीना को फिर दिला पाएंगे वर्ल्ड कप का खिताब? घोषित हुई टीम

गोलकीपर (GK) 23 एमिलियानो मार्टिनेज एस्टन विला (इंग्लैंड) 33 59

गोलकीपर (GK) 1 जुआन मुसो एटलेटिको मैड्रिड (स्पेन) 32 3

गोलकीपर (GK) 12 जेरोनिमो रुली मार्सिले (फ्रांस) 34 7

डिफेंडर (DEF) 2 लियोनार्डो बैलेर्डी मार्सिले (फ्रांस) 27 11

डिफेंडर (DEF) 6 लिसांद्रो मार्टिनेज मैनचेस्टर यूनाइटेड (इंग्लैंड) 28 26

डिफेंडर (DEF) 25 फैकुंडो मदीना लेंस (फ्रांस) 27 7

डिफेंडर (DEF) 26 नाहुएल मोलिना एटलेटिको मैड्रिड (स्पेन) 28 58

डिफेंडर (DEF) 4 गोंजालो मोंटिएल रिवर प्लेट (अर्जेंटीना) 29 38

डिफेंडर (DEF) 19 निकोलस ओटामेंडी बेनफिका (पुर्तगाल) 38 130

डिफेंडर (DEF) 13 क्रिस्टियन रोमेरो टोटेनहम हॉटस्पर (इंग्लैंड) 28 49

डिफेंडर (DEF) 3 निकोलस टैगलियाफिको लियोन (फ्रांस) 33 75

मिडफील्डर (MID) 8 वेलेंटाइन बार्को स्ट्रासबर्ग (फ्रांस) 21 2

मिडफील्डर (MID) 7 रोड्रिगो डी पॉल इंटर मियामी (अमेरिका) 32 85

मिडफील्डर (MID) 24 एन्जो फर्नांडीज चेल्सी (इंग्लैंड) 25 40

मिडफील्डर (MID) 11 जियोवानी लो सेल्सो रियल बेटिस (स्पेन) 30 65

मिडफील्डर (MID) 20 एलेक्सिस मैक एलिस्टर लिवरपूल (इंग्लैंड) 27 44

मिडफील्डर (MID) 14 एज़ेकील पलासियोस बायर्न लेवरकुसेन (जर्मनी) 27 38

मिडफील्डर (MID) 5 लिएंड्रो पेरेडेस बोका जूनियर्स (अर्जेंटीना) 31 77

मिडफील्डर (MID) 18 निको पाज़ कोमो (इटली) 21 8

फॉरवर्ड (FWD) 16 थियागो अल्माडा एटलेटिको मैड्रिड (स्पेन) 25 14

फॉरवर्ड (FWD) 9 जूलियन अल्वारेज़ एटलेटिको मैड्रिड (स्पेन) 26 51

फॉरवर्ड (FWD) 15 निकोलस गोंजालेज जुवेंटस (इटली) 28 50

फॉरवर्ड (FWD) 21 जोस लोपेज़ पाल्मीरास (ब्राजील) 25 3

फॉरवर्ड (FWD) 22 लाउतारो मार्टिनेज इंटर मिलान (इटली) 28 75

फॉरवर्ड (FWD) 10 लियोनेल मेस्सी इंटर मियामी (अमेरिका) 38 198