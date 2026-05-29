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लियोनेल मेस्सी का आखिरी दांव! क्या अर्जेंटीना को फिर दिला पाएंगे वर्ल्ड कप का खिताब? घोषित हुई टीम

Argentina World Cup 2026 squad: फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए अर्जेंटीना की टीम का ऐलान हो गया है। क्या 38 साल की उम्र में लियोनेल मेस्सी अपनी टीम को एक बार फिर विश्व विजेता बना पाएंगे? जानिए टीम के समीकरण और चोटों का पूरा अपडेट।

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भारत

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Anshika Verma

May 29, 2026

Lionel Messi World Cup 2026, Argentina World Cup squad, फीफा वर्ल्ड कप 2026 अर्जेंटीना,

लियोनेल मेस्सी (Photo - X)

Argentina World Cup 2026 squad: फुटबॉल की दुनिया के बेताज बादशाह लियोनेल मेस्सी एक बार फिर मैदान पर जादू बिखेरने के लिए तैयार हैं। 38 साल के हो चुके मेस्सी के लिए फीफा वर्ल्ड कप 2026 उनका आखिरी वर्ल्ड कप होने जा रहा है। 4 साल पहले कतर में अर्जेंटीना को चैंपियन बनाने वाले मेस्सी के सामने इस बार इतिहास दोहराने की बड़ी चुनौती है। अगर अर्जेंटीना इस बार भी खिताब जीत लेती है, तो वह 1962 के बाद लगातार दो वर्ल्ड कप जीतने वाली दुनिया की पहली टीम बन जाएगी। हेड कोच लियोनेल स्कालोनी ने इस महाकुंभ के लिए अर्जेंटीना की फाइनल टीम का ऐलान कर दिया है।

फीफा वर्ल्ड कप 2026 अर्जेंटीना स्क्वाड

पोजीशन (Pos)जर्सी नंबर (No.)खिलाड़ी का नाम (Name)क्लब (Club)उम्र (Age)मैच (Caps)
गोलकीपर (GK)23एमिलियानो मार्टिनेजएस्टन विला (इंग्लैंड)3359
गोलकीपर (GK)1जुआन मुसोएटलेटिको मैड्रिड (स्पेन)323
गोलकीपर (GK)12जेरोनिमो रुलीमार्सिले (फ्रांस)347
डिफेंडर (DEF)2लियोनार्डो बैलेर्डीमार्सिले (फ्रांस)2711
डिफेंडर (DEF)6लिसांद्रो मार्टिनेजमैनचेस्टर यूनाइटेड (इंग्लैंड)2826
डिफेंडर (DEF)25फैकुंडो मदीनालेंस (फ्रांस)277
डिफेंडर (DEF)26नाहुएल मोलिनाएटलेटिको मैड्रिड (स्पेन)2858
डिफेंडर (DEF)4गोंजालो मोंटिएलरिवर प्लेट (अर्जेंटीना)2938
डिफेंडर (DEF)19निकोलस ओटामेंडीबेनफिका (पुर्तगाल)38130
डिफेंडर (DEF)13क्रिस्टियन रोमेरोटोटेनहम हॉटस्पर (इंग्लैंड)2849
डिफेंडर (DEF)3निकोलस टैगलियाफिकोलियोन (फ्रांस)3375
मिडफील्डर (MID)8वेलेंटाइन बार्कोस्ट्रासबर्ग (फ्रांस)212
मिडफील्डर (MID)7रोड्रिगो डी पॉलइंटर मियामी (अमेरिका)3285
मिडफील्डर (MID)24एन्जो फर्नांडीजचेल्सी (इंग्लैंड)2540
मिडफील्डर (MID)11जियोवानी लो सेल्सोरियल बेटिस (स्पेन)3065
मिडफील्डर (MID)20एलेक्सिस मैक एलिस्टरलिवरपूल (इंग्लैंड)2744
मिडफील्डर (MID)14एज़ेकील पलासियोसबायर्न लेवरकुसेन (जर्मनी)2738
मिडफील्डर (MID)5लिएंड्रो पेरेडेसबोका जूनियर्स (अर्जेंटीना)3177
मिडफील्डर (MID)18निको पाज़कोमो (इटली)218
फॉरवर्ड (FWD)16थियागो अल्माडाएटलेटिको मैड्रिड (स्पेन)2514
फॉरवर्ड (FWD)9जूलियन अल्वारेज़एटलेटिको मैड्रिड (स्पेन)2651
फॉरवर्ड (FWD)15निकोलस गोंजालेजजुवेंटस (इटली)2850
फॉरवर्ड (FWD)21जोस लोपेज़पाल्मीरास (ब्राजील)253
फॉरवर्ड (FWD)22लाउतारो मार्टिनेजइंटर मिलान (इटली)2875
फॉरवर्ड (FWD)10लियोनेल मेस्सीइंटर मियामी (अमेरिका)38198
फॉरवर्ड (FWD)17गिउलियानो सिमीओनएटलेटिको मैड्रिड (स्पेन)2311

चोटों ने बढ़ाई टेंशन, कैसी है टीम की हालत?

लियोनेल मेस्सी की हैमस्ट्रिंग चोट ज्यादा गंभीर नहीं है और वह पूरी तरह फिट हैं, लेकिन अर्जेंटीना के कई स्टार खिलाड़ी चोट से जूझ रहे हैं।

  • क्रिस्टियन रोमेरो: गोलकीपर रॉबिन रोफ्स से टकराने के कारण उनके घुटने में गंभीर चोट आई है, जिससे उनके वर्ल्ड कप खेलने पर सस्पेंस है।
  • वेलेंटाइन कार्बनी और जुआन फॉयथ: कार्बनी घुटने के लिगामेंट (ACL) और फॉयथ पैर की नस (Achilles) फटने के कारण वर्ल्ड कप से बाहर हो चुके हैं।
  • लाउतारो मार्टिनेज: यह स्टार स्ट्राइकर पिंडली की चोट से उबरकर अब पूरी तरह फिट हो चुका है।
  • एमिलियानो मार्टिनेज: हमारे स्टार गोलकीपर की उंगली में फ्रैक्चर है, जिससे उनके प्रदर्शन पर सवाल उठ रहे हैं।

इसके अलावा, शानदार फॉर्म में चल रहे 31 साल के एंजेल कोरिया को भी इस बार टीम में शामिल नहीं किया गया है।

इन खिलाड़ियों पर रहेंगी सबकी नजरें

मेस्सी के अलावा टीम में जूलियन अल्वारेज़ और लाउतारो मार्टिनेज जैसे स्टार फॉरवर्ड खिलाड़ी शामिल हैं, जो किसी भी वक्त मैच का पासा पलट सकते हैं। मिडफील्ड में चेल्सी के एन्जो फर्नांडीज और युवा स्टार निको पाज़ पर बड़ी जिम्मेदारी होगी। वहीं, रोड्रिगो डी पॉल, जिन्हें फैंस 'मेस्सी का बॉडीगार्ड' भी कहते हैं, टीम के सबसे बड़े गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। गोलपोस्ट की कमान एक बार फिर पेनल्टी शूटआउट के स्पेशलिस्ट एमिलियानो मार्टिनेज के हाथों में होगी।

आसान नहीं है आगे की राह

अर्जेंटीना को वर्ल्ड कप 2026 के लिए ग्रुप-जे (Group J) में रखा गया है, जहां उनका मुकाबला अल्जीरिया, ऑस्ट्रिया और जॉर्डन जैसी टीमों से होगा। अर्जेंटीना अपना पहला मैच 16 जून को अल्जीरिया के खिलाफ खेलेगा। कोच स्कालोनी ने मेस्सी की बढ़ती उम्र को देखते हुए टीम को इस तरह ढाला है कि टीम मेस्सी के बिना भी उतनी ही खतरनाक नजर आती है। अब देखना यह होगा कि क्या मेस्सी अपने इस आखिरी सफर को एक और चमचमाती ट्रॉफी के साथ यादगार बना पाते हैं या नहीं।

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Published on:

29 May 2026 01:17 pm

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