लियोनेल मेस्सी का आखिरी दांव! क्या अर्जेंटीना को फिर दिला पाएंगे वर्ल्ड कप का खिताब? घोषित हुई टीम

लियोनेल मेस्सी (Photo - X)
Argentina World Cup 2026 squad: फुटबॉल की दुनिया के बेताज बादशाह लियोनेल मेस्सी एक बार फिर मैदान पर जादू बिखेरने के लिए तैयार हैं। 38 साल के हो चुके मेस्सी के लिए फीफा वर्ल्ड कप 2026 उनका आखिरी वर्ल्ड कप होने जा रहा है। 4 साल पहले कतर में अर्जेंटीना को चैंपियन बनाने वाले मेस्सी के सामने इस बार इतिहास दोहराने की बड़ी चुनौती है। अगर अर्जेंटीना इस बार भी खिताब जीत लेती है, तो वह 1962 के बाद लगातार दो वर्ल्ड कप जीतने वाली दुनिया की पहली टीम बन जाएगी। हेड कोच लियोनेल स्कालोनी ने इस महाकुंभ के लिए अर्जेंटीना की फाइनल टीम का ऐलान कर दिया है।
|पोजीशन (Pos)
|जर्सी नंबर (No.)
|खिलाड़ी का नाम (Name)
|क्लब (Club)
|उम्र (Age)
|मैच (Caps)
|गोलकीपर (GK)
|23
|एमिलियानो मार्टिनेज
|एस्टन विला (इंग्लैंड)
|33
|59
|गोलकीपर (GK)
|1
|जुआन मुसो
|एटलेटिको मैड्रिड (स्पेन)
|32
|3
|गोलकीपर (GK)
|12
|जेरोनिमो रुली
|मार्सिले (फ्रांस)
|34
|7
|डिफेंडर (DEF)
|2
|लियोनार्डो बैलेर्डी
|मार्सिले (फ्रांस)
|27
|11
|डिफेंडर (DEF)
|6
|लिसांद्रो मार्टिनेज
|मैनचेस्टर यूनाइटेड (इंग्लैंड)
|28
|26
|डिफेंडर (DEF)
|25
|फैकुंडो मदीना
|लेंस (फ्रांस)
|27
|7
|डिफेंडर (DEF)
|26
|नाहुएल मोलिना
|एटलेटिको मैड्रिड (स्पेन)
|28
|58
|डिफेंडर (DEF)
|4
|गोंजालो मोंटिएल
|रिवर प्लेट (अर्जेंटीना)
|29
|38
|डिफेंडर (DEF)
|19
|निकोलस ओटामेंडी
|बेनफिका (पुर्तगाल)
|38
|130
|डिफेंडर (DEF)
|13
|क्रिस्टियन रोमेरो
|टोटेनहम हॉटस्पर (इंग्लैंड)
|28
|49
|डिफेंडर (DEF)
|3
|निकोलस टैगलियाफिको
|लियोन (फ्रांस)
|33
|75
|मिडफील्डर (MID)
|8
|वेलेंटाइन बार्को
|स्ट्रासबर्ग (फ्रांस)
|21
|2
|मिडफील्डर (MID)
|7
|रोड्रिगो डी पॉल
|इंटर मियामी (अमेरिका)
|32
|85
|मिडफील्डर (MID)
|24
|एन्जो फर्नांडीज
|चेल्सी (इंग्लैंड)
|25
|40
|मिडफील्डर (MID)
|11
|जियोवानी लो सेल्सो
|रियल बेटिस (स्पेन)
|30
|65
|मिडफील्डर (MID)
|20
|एलेक्सिस मैक एलिस्टर
|लिवरपूल (इंग्लैंड)
|27
|44
|मिडफील्डर (MID)
|14
|एज़ेकील पलासियोस
|बायर्न लेवरकुसेन (जर्मनी)
|27
|38
|मिडफील्डर (MID)
|5
|लिएंड्रो पेरेडेस
|बोका जूनियर्स (अर्जेंटीना)
|31
|77
|मिडफील्डर (MID)
|18
|निको पाज़
|कोमो (इटली)
|21
|8
|फॉरवर्ड (FWD)
|16
|थियागो अल्माडा
|एटलेटिको मैड्रिड (स्पेन)
|25
|14
|फॉरवर्ड (FWD)
|9
|जूलियन अल्वारेज़
|एटलेटिको मैड्रिड (स्पेन)
|26
|51
|फॉरवर्ड (FWD)
|15
|निकोलस गोंजालेज
|जुवेंटस (इटली)
|28
|50
|फॉरवर्ड (FWD)
|21
|जोस लोपेज़
|पाल्मीरास (ब्राजील)
|25
|3
|फॉरवर्ड (FWD)
|22
|लाउतारो मार्टिनेज
|इंटर मिलान (इटली)
|28
|75
|फॉरवर्ड (FWD)
|10
|लियोनेल मेस्सी
|इंटर मियामी (अमेरिका)
|38
|198
|फॉरवर्ड (FWD)
|17
|गिउलियानो सिमीओन
|एटलेटिको मैड्रिड (स्पेन)
|23
|11
लियोनेल मेस्सी की हैमस्ट्रिंग चोट ज्यादा गंभीर नहीं है और वह पूरी तरह फिट हैं, लेकिन अर्जेंटीना के कई स्टार खिलाड़ी चोट से जूझ रहे हैं।
इसके अलावा, शानदार फॉर्म में चल रहे 31 साल के एंजेल कोरिया को भी इस बार टीम में शामिल नहीं किया गया है।
मेस्सी के अलावा टीम में जूलियन अल्वारेज़ और लाउतारो मार्टिनेज जैसे स्टार फॉरवर्ड खिलाड़ी शामिल हैं, जो किसी भी वक्त मैच का पासा पलट सकते हैं। मिडफील्ड में चेल्सी के एन्जो फर्नांडीज और युवा स्टार निको पाज़ पर बड़ी जिम्मेदारी होगी। वहीं, रोड्रिगो डी पॉल, जिन्हें फैंस 'मेस्सी का बॉडीगार्ड' भी कहते हैं, टीम के सबसे बड़े गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। गोलपोस्ट की कमान एक बार फिर पेनल्टी शूटआउट के स्पेशलिस्ट एमिलियानो मार्टिनेज के हाथों में होगी।
अर्जेंटीना को वर्ल्ड कप 2026 के लिए ग्रुप-जे (Group J) में रखा गया है, जहां उनका मुकाबला अल्जीरिया, ऑस्ट्रिया और जॉर्डन जैसी टीमों से होगा। अर्जेंटीना अपना पहला मैच 16 जून को अल्जीरिया के खिलाफ खेलेगा। कोच स्कालोनी ने मेस्सी की बढ़ती उम्र को देखते हुए टीम को इस तरह ढाला है कि टीम मेस्सी के बिना भी उतनी ही खतरनाक नजर आती है। अब देखना यह होगा कि क्या मेस्सी अपने इस आखिरी सफर को एक और चमचमाती ट्रॉफी के साथ यादगार बना पाते हैं या नहीं।
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