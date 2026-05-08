भारतीय टीम ने रचा इतिहास, पहली बार AFC U17 वूमेंस एशियन कप के नॉकआउट के लिए किया क्वालीफाई

भारत की अंडर 17 फुटबॉल टीम (फोटो- IANS)
U17 AFC Women's Asian Cup 2026: भारत ने शुक्रवार को सूजौ ताइहू फुटबॉल स्पोर्ट्स सेंटर में एएफसी अंडर 17 महिला एशियन कप चीन 2026 के ग्रुप बी में लेबनान को 4-0 से हराकर क्वार्टर-फाइनल में जगह पक्की कर ली है। इस जीत के साथ ही भारतीय टीम जापान और ऑस्ट्रेलिया के बाद ग्रुप में तीसरे स्थान पर रही। भारत और लेबनान दोनों टीमों को अपनी उम्मीदें जिंदा रखने के लिए जीत की दरकार थी।
मैच के पांचवें मिनट में ही लेबनान ने लगभग पहला गोल कर ही दिया था, जब कप्तान जिया फ्रांगीह ने यारा गीतानी के लिए बॉक्स में एक अच्छा लॉब भेजा, लेकिन भारत की गोलकीपर मुन्नी ने तेजी से अपनी लाइन से हटकर बॉल छीन ली। एएफसी की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत ने दो मिनट बाद मैच में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली। टीम की तरफ से प्रीतिका बर्मन ने शानदार गोल दागा। उन्होंने जोया बू असफ को पीछे छोड़ा, फिर बॉक्स के अंदर यास्मिना नासर को चकमा देकर लेबनान की गोलकीपर मैरी जो चेबली के ऊपर से बॉल को गोल पोस्ट में पहुंचा दिया।
भारत 9वें मिनट में अपनी बढ़त दोगुनी करने के करीब पहुंच गया था, लेकिन अनुष्का कुमारी के प्रयास को नासर ने नाकाम कर दिया। 14वें मिनट में गीतानी के पास स्कोर बराबर करने का मौका था, लेकिन उनकी कर्लिंग कोशिश को भारत के कप्तान एलिजाबेद लाकड़ा ने नाकाम कर दिया, जबकि दूसरी तरफ चेबली ने प्रीतिका को करीब से दो बार गोल करने से रोका। हालांकि, भारत ने बॉल पर दबदबा बनाए रखा और 36वें मिनट में अपना दूसरा गोल किया। अल्वा सेनजाम ने जबरदस्त दौड़ लगाते हुए फ्रांगीह को पीछे छोड़ा, फिर थंबालखोंग मणिपुर की खिलाड़ी ने शांति से चेबली को पीछे छोड़कर भारत को ब्रेक तक आरामदायक बढ़त दिला दी।
ब्रेक के बाद लेबनान ने अपनी रफ्तार बढ़ा दी और 57वें मिनट में टीम गोल करने के काफी करीब भी पहुंची, लेकिन भारत की गोलकीपर मुन्नी ने यास्मीन एल हब्बल को अपने इरादों में कामयाब नहीं होने दिया। मैच के 72वें मिनट में जोया ने भारत की ओर से तीसरा गोल दागा और टीम की जीत सुनिश्चित कर दी। इसके बाद 85वें मिनट में प्रीतिका ने गोल करते हुए भारत को लेबनान के खिलाफ 4-0 से जीत दिला दी।
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