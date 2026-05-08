भारतीय टीम ने रचा इतिहास, पहली बार AFC U17 वूमेंस एशियन कप के नॉकआउट के लिए किया क्वालीफाई

भारत 9वें मिनट में अपनी बढ़त दोगुनी करने के करीब पहुंच गया था, लेकिन अनुष्का कुमारी के प्रयास को नासर ने नाकाम कर दिया। 14वें मिनट में गीतानी के पास स्कोर बराबर करने का मौका था, लेकिन उनकी कर्लिंग कोशिश को भारत के कप्तान एलिजाबेद लाकड़ा ने नाकाम कर दिया, जबकि दूसरी तरफ चेबली ने प्रीतिका को करीब से दो बार गोल करने से रोका। हालांकि, भारत ने बॉल पर दबदबा बनाए रखा और 36वें मिनट में अपना दूसरा गोल किया। अल्वा सेनजाम ने जबरदस्त दौड़ लगाते हुए फ्रांगीह को पीछे छोड़ा, फिर थंबालखोंग मणिपुर की खिलाड़ी ने शांति से चेबली को पीछे छोड़कर भारत को ब्रेक तक आरामदायक बढ़त दिला दी।