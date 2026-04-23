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La Liga: बार्सिलोना ने सेल्टा विगो को 1-0 से हराया, गोल दागने वाले लामिन यामल इंजर्ड हुए

सेल्टा ने पहले हाफ में काउंटरअटैक में दिक्कतें पैदा कीं, लेकिन बार्सिलोना ने तब बढ़त बनाई जब यामल डिफेंस को भेदते हुए गिर गए। फॉरवर्ड ने पेनल्टी को गोल में बदला, लेकिन बॉल को हिट करते समय उसकी हैमस्ट्रिंग में चोट लग गई और उसे बाहर जाना पड़ा।

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भारत

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Siddharth Rai

Apr 23, 2026

La liga

बार्सिलोना ने सेल्टा विगो को हराया (Photo: X/@FCBarcelona)

Barcelona vs Celta Viga, La Liga: एफसी बार्सिलोना ने सेल्टा विगो को अपने घर में 1-0 से हराकर ला लीगा में रियल मैड्रिड पर नौ अंकों की बढ़त बना ली। इस जीत के लिए बार्सिलोना को कड़ी मेहनत करनी पड़ी। टीम को लामिन यामल के रूप में बड़ा झटका लगा। स्टार खिलाड़ी लामिन यामल को हैमस्ट्रिंग इंजरी की वजह से बाहर होना पड़ा।

सेल्टा ने पहले हाफ में काउंटरअटैक में दिक्कतें पैदा कीं, लेकिन बार्सिलोना ने तब बढ़त बनाई जब यामल डिफेंस को भेदते हुए गिर गए। फॉरवर्ड ने पेनल्टी को गोल में बदला, लेकिन बॉल को हिट करते समय उसकी हैमस्ट्रिंग में चोट लग गई और उसे बाहर जाना पड़ा।

स्टैंड में मेडिकल इमरजेंसी के कारण मैच 15 मिनट के लिए रोक दिया गया था। शिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक, दूसरे हाफ में फेरान टोरेस का एक गोल मामूली ऑफसाइड की वजह से रद्द कर दिया गया। दूसरी तरफ, डिएगो शिमोन ने कोपा डेल रे फाइनल में हार के बाद अपनी एटलेटिको मैड्रिड टीम में बड़े बदलाव किए, लेकिन उनकी टीम एल्चे से 3-2 से हार गई, जो इस जीत के साथ रेलीगेशन जोन से बाहर हो गई।

एटलेटिको के लिए निको गोंजालेज ने दो गोल किए, जबकि डेविड एफेंग्रुबर के गोल और आंद्रे सिल्वा की पेनल्टी से हाफटाइम तक स्कोर 2-2 हो गया, एटलेटिको के थियागो अल्माडा को फाउल के लिए बाहर भेज दिया गया, जिससे स्पॉट किक हुई। सिल्वा ने दूसरे हाफ में फिर से गोल करके एल्चे को जीत दिलाई और अलावेस को निचले तीन में पहुंचा दिया।

गेटाफे ने अनोएटा स्टेडियम में रियल सोसिएदाद को 1-0 से हराकर स्टैंडिंग में छठे स्थान पर पहुंच गया। रियल मैड्रिड ने अपने घर में अलावेस को 2-1 से हराया, रियल बेटिस ने गिरोना को 3-2 से हराया, एथलेटिक क्लब ने ओसासुना के साथ 1-1 से ड्रॉ खेला, और मैलोर्का और वालेंसिया ने भी 1-1 से ड्रॉ खेला।

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Published on:

23 Apr 2026 11:56 am

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