La Liga: बार्सिलोना ने सेल्टा विगो को 1-0 से हराया, गोल दागने वाले लामिन यामल इंजर्ड हुए

स्टैंड में मेडिकल इमरजेंसी के कारण मैच 15 मिनट के लिए रोक दिया गया था। शिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक, दूसरे हाफ में फेरान टोरेस का एक गोल मामूली ऑफसाइड की वजह से रद्द कर दिया गया। दूसरी तरफ, डिएगो शिमोन ने कोपा डेल रे फाइनल में हार के बाद अपनी एटलेटिको मैड्रिड टीम में बड़े बदलाव किए, लेकिन उनकी टीम एल्चे से 3-2 से हार गई, जो इस जीत के साथ रेलीगेशन जोन से बाहर हो गई।