FIFA 2026: सोमाली रेफरी को अमेरिका ने नहीं दी थी एंट्री, बावजूद इसके FIFA देगा पूरी सैलरी

FIFA के पूर्व अध्यक्ष सेप ब्लैटर ने इस पूरे मामले की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि विश्व कप की मेजबानी करने वाले देशों को सभी योग्य टीमों, अधिकारियों और रेफरियों को बिना किसी रोक-टोक के एंट्री और सुरक्षा की गारंटी देनी चाहिए। शनिवार को एक्स (पूर्व ट्विटर) पर एक पोस्ट में ब्लैटर ने लिखा कि FIFA द्वारा नियुक्त रेफरी को मैच में हिस्सा लेने से रोकना फुटबॉल की यूनिवर्सैलिटी (सार्वभौमिकता) के सिद्धांतों के खिलाफ है। उन्होंने चेतावनी दी कि फुटबॉल की व्यापकता से कभी समझौता नहीं किया जाना चाहिए।