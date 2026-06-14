Qatar vs Switzerland: बुआलेम खुखी ने इंजरी टाइम में दागा गोल, कतर ने स्विट्जरलैंड से 1-1 का ड्रॉ खेला

FIFA World Cup 2026, Qatar vs Switzerland : कतर ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 में ग्रुप-बी मैच में कमाल का प्रदर्शन करते हुए स्विट्जरलैंड के खिलाफ 1-1 से ड्रॉ खेला। इस तरह कतर ने फीफा वर्ल्ड कप इतिहास का अपना पहला अंक हासिल कर लिया। भारतीय समयानुसार 14 जून को सैन फ्रांसिस्को बे एरिया स्टेडियम में खेले गए मुकाबले कतर की ओर से बुआलेम खुखी ने इंजरी टाइम में बराबरी का गोल दागकर स्विट्जरलैंड की जीत की उम्मीदों को तोड़ दिया।