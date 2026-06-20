Fastest World Cup Goal: मैटिअस गलार्जा ने किया फीफा वर्ल्डकप 2026 का सबसे तेज गोल, 10 खिलाड़ियों से खेलने के बावजूद पैराग्वे ने दर्ज की जीत

Fastest Goal in World Cup History: पैराग्वे के मैटिअस गलार्जा ने तुर्की के खिलाफ मैच शुरू होने के 64 मिनट में गोल कर इतिहास रच दिया। वह इस टूर्नामेंट से सबसे तेज गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए। फीफा वर्ल्डकप 2026 के ग्रुप D के इस मुकाबले में दुनिया की 32वें नंबर की टीम तुर्की ने सोचा भी नहीं होगा कि रैकिंग में उनसे पीछे रहने वाली पैराग्वे 64वें सेकेंड में बढ़त हासिल कर लेगी। इस वर्ल्डकप में मोरक्को के इस्माइल सैबारी ने स्कॉटलैंड के खिलाफ 71वें मिनट में गोल किया था, जिससे गलार्जा आगे निकल गए।