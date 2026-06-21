रूस के ट्यूमेन रिफाइनरी पर यूक्रेन का हमला, 2 हजार किलोमीटर दूर ड्रोन से बनाया निशाना

यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि हमारे ड्रोन रूस के ट्यूमेन इलाके तक पहुंचे। यह रूस-यूक्रेन की सीमा से 2 हजार से ज्यादा किलोमीटर दूरी पर है। हमारे काबिल इंजीनियरों ने ऐसी ड्रोन तकनीक विकसित की है कि अब रूस के दूर दराज के इलाकों में स्थित उसके सामरिक, रणनीतिक और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण संस्थानों को निशाना बनाया जा सकता है। जेलेंस्की ने यूक्रेन की सेना के स्पेशल ऑपरेशन यूनिट को अचूक हमले के लिए बधाई दी।