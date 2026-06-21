International Yoga Day: ‘हिमालय से सौराष्ट्र तक योगमय हुआ भारत’, बंगाल से PM मोदी का संदेश

प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि जब हम स्वस्थ और सक्रिय वृद्धावस्था के लिए योग की बात करते हैं, तो इसका अर्थ है कि बढ़ती उम्र मानव की क्षमताओं को कम न करे। योग हमें निरंतर विकास की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। हमारा लक्ष्य यह होना चाहिए कि 40 वर्ष की उम्र में हम 20 वर्ष की उम्र से अधिक लचीले हों और 50 वर्ष की उम्र में 30 वर्ष की उम्र से अधिक ऊर्जावान हों।