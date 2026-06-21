International Yoga Day: ‘हिमालय से सौराष्ट्र तक योगमय हुआ भारत’, बंगाल से PM मोदी का संदेश

बंगाल में पीएम मोदी ने योग दिवस पर लिया भाग (Photo-ANI)
International Yoga Day: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को 12वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर कोलकाता के रेड रोड पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने हजारों लोगों के साथ योगाभ्यास किया और स्वस्थ एवं संतुलित जीवनशैली अपनाने का संदेश दिया।
योग दिवस समारोह को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, पूर्व में पूर्वोत्तर और बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक, पूरा देश योग की ऊर्जा से ओत-प्रोत दिखाई देता है।
उन्होंने आगे कहा कि आज योग केवल हमारी व्यक्तिगत जीवनशैली के लिए ही आवश्यक नहीं है, बल्कि दुनिया के बेहतर भविष्य के लिए भी एक आवश्यकता बन गया है। हम योग को केवल एक दिन या एक कार्यक्रम तक सीमित नहीं रखेंगे, बल्कि इसे अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाएंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि योग व्यक्ति को शारीरिक स्फूर्ति, मानसिक मजबूती और जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि योग का उद्देश्य केवल लंबी उम्र नहीं, बल्कि बढ़ती उम्र के साथ क्षमता को और बेहतर बनाना है।
प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि जब हम स्वस्थ और सक्रिय वृद्धावस्था के लिए योग की बात करते हैं, तो इसका अर्थ है कि बढ़ती उम्र मानव की क्षमताओं को कम न करे। योग हमें निरंतर विकास की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। हमारा लक्ष्य यह होना चाहिए कि 40 वर्ष की उम्र में हम 20 वर्ष की उम्र से अधिक लचीले हों और 50 वर्ष की उम्र में 30 वर्ष की उम्र से अधिक ऊर्जावान हों।
पीएम मोदी ने कहा कि योग शरीर को लचीला बनाता है, ऊर्जा के स्तर को ऊंचा रखता है, तनावमुक्त जीवन जीने में मदद करता है और जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों से बचाने में सहायक होता है। उन्होंने कहा कि नियमित योग अभ्यास व्यक्ति को अपने शरीर और मन को बेहतर तरीके से समझने और खुद का बेहतर प्रबंधन करने की सीख देता है।
उन्होंने कहा कि योग हमारे शरीर को लचीला बनाए रखने, ऊर्जा के स्तर को ऊंचा रखने और शांत, तनावमुक्त जीवन जीने में मदद करता है। नियमित अभ्यास से योग हमें जीवनभर अपने शरीर और मन को समझने और उनसे सीखने की प्रेरणा देता है।
नरेंद्र मोदी ने योग दिवस के अवसर पर कहा कि हम स्वयं को जितना बेहतर समझेंगे, उतना ही बेहतर ढंग से अपने जीवन का प्रबंधन कर पाएंगे। इसलिए 'स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग' केवल बुजुर्गों के लिए नहीं, बल्कि हर उम्र के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है।
उन्होंने कहा कि 21 जून वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है और अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के कारण यह दिन दुनिया के सबसे बड़े सामूहिक उत्सव का प्रतीक बन गया है। पीएम मोदी ने अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर दुनिया भर के लोगों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि योग में पूरी मानवता को एक सूत्र में बांधने की शक्ति है।
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