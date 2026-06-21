21 जून 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

International Yoga Day: ‘हिमालय से सौराष्ट्र तक योगमय हुआ भारत’, बंगाल से PM मोदी का संदेश

PM Narendra Modi Yoga Day: 12वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के रेड रोड पर योग कार्यक्रम का नेतृत्व किया। इस वर्ष की थीम 'स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग' है, जो सभी आयु वर्ग के लोगों को स्वस्थ, सक्रिय और संतुलित जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करती है।

2 min read
Google source verification

कोलकाता

image

Ashib Khan

Jun 21, 2026

Narendra Modi in Kolkata

बंगाल में पीएम मोदी ने योग दिवस पर लिया भाग (Photo-ANI)

International Yoga Day: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को 12वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर कोलकाता के रेड रोड पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने हजारों लोगों के साथ योगाभ्यास किया और स्वस्थ एवं संतुलित जीवनशैली अपनाने का संदेश दिया।

योग दिवस समारोह को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, पूर्व में पूर्वोत्तर और बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक, पूरा देश योग की ऊर्जा से ओत-प्रोत दिखाई देता है।

उन्होंने आगे कहा कि आज योग केवल हमारी व्यक्तिगत जीवनशैली के लिए ही आवश्यक नहीं है, बल्कि दुनिया के बेहतर भविष्य के लिए भी एक आवश्यकता बन गया है। हम योग को केवल एक दिन या एक कार्यक्रम तक सीमित नहीं रखेंगे, बल्कि इसे अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाएंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि योग व्यक्ति को शारीरिक स्फूर्ति, मानसिक मजबूती और जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि योग का उद्देश्य केवल लंबी उम्र नहीं, बल्कि बढ़ती उम्र के साथ क्षमता को और बेहतर बनाना है।

विकास की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है योग

प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि जब हम स्वस्थ और सक्रिय वृद्धावस्था के लिए योग की बात करते हैं, तो इसका अर्थ है कि बढ़ती उम्र मानव की क्षमताओं को कम न करे। योग हमें निरंतर विकास की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। हमारा लक्ष्य यह होना चाहिए कि 40 वर्ष की उम्र में हम 20 वर्ष की उम्र से अधिक लचीले हों और 50 वर्ष की उम्र में 30 वर्ष की उम्र से अधिक ऊर्जावान हों।

पीएम मोदी ने कहा कि योग शरीर को लचीला बनाता है, ऊर्जा के स्तर को ऊंचा रखता है, तनावमुक्त जीवन जीने में मदद करता है और जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों से बचाने में सहायक होता है। उन्होंने कहा कि नियमित योग अभ्यास व्यक्ति को अपने शरीर और मन को बेहतर तरीके से समझने और खुद का बेहतर प्रबंधन करने की सीख देता है।

उन्होंने कहा कि योग हमारे शरीर को लचीला बनाए रखने, ऊर्जा के स्तर को ऊंचा रखने और शांत, तनावमुक्त जीवन जीने में मदद करता है। नियमित अभ्यास से योग हमें जीवनभर अपने शरीर और मन को समझने और उनसे सीखने की प्रेरणा देता है।

नरेंद्र मोदी ने योग दिवस के अवसर पर कहा कि  हम स्वयं को जितना बेहतर समझेंगे, उतना ही बेहतर ढंग से अपने जीवन का प्रबंधन कर पाएंगे। इसलिए 'स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग' केवल बुजुर्गों के लिए नहीं, बल्कि हर उम्र के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है।

उन्होंने कहा कि 21 जून वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है और अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के कारण यह दिन दुनिया के सबसे बड़े सामूहिक उत्सव का प्रतीक बन गया है। पीएम मोदी ने अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर दुनिया भर के लोगों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि योग में पूरी मानवता को एक सूत्र में बांधने की शक्ति है।

क्या राज्य सभा में दो तिहाई बहुमत के करीब पहुंच गया NDA? जानें पूरा समीकरण

ये भी पढ़ें
Rajya Sabha NDA numbers

खबर शेयर करें:

Updated on:

21 Jun 2026 07:46 am

Published on:

21 Jun 2026 07:19 am

Hindi News / National News / International Yoga Day: ‘हिमालय से सौराष्ट्र तक योगमय हुआ भारत’, बंगाल से PM मोदी का संदेश

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Niharika Singhania: 12 साल की उम्र में घोड़ों से दोस्ती, अब एशियन गेम्स में भारत की उम्मीद बनीं निहारिका सिंघानिया

Niharika Singhania sport
राष्ट्रीय

High-Speed ​​Rail Corridors: मुंबई-अहमदाबाद मॉडल पर बनेंगे 7 नए बुलेट ट्रेन कॉरिडोर, रेल मंत्री ने बताया रोडमैप

Indian Railway
राष्ट्रीय

Indian Navy: भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ेगी, 21 जून को बेड़े में शामिल होंगे 3 स्वदेशी युद्धपोत

PM Modi
राष्ट्रीय

नन्हे कंधों पर खाकी का फर्ज: पापा नहीं रहे, लेकिन उनकी खाकी अब भी ड्यूटी पर है, 8 साल के शिवाय की कहानी

Story Of 8 Year old jabalpur Shivaay
राष्ट्रीय

NEET Re-Exam आज, असली परीक्षा विद्यार्थियों से ज्यादा सिस्टम की,पहली बार त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरा, छात्रों को मिलेंगे 2 की बजाए 4 रफ पेज

neet 2026
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.