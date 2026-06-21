21 जून 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Jaipur 6am: योग, फिटनेस और प्रकृति के संग हुई शुरुआत, चौगान स्टेडियम-शास्त्री नगर-लैंडस्केप पार्क में हो रहा आयोजन

Jaipur 6am Experience Your City: राजस्थान पत्रिका के 'जयपुर 6am एक्सपीरियंस योर सिटी' अभियान के तहत रविवार सुबह 6 से 8 बजे तक शहर के तीन प्रमुख स्थान मानसरोवर के लैंडस्केप पार्क, गणगौरी बाजार स्थित चौगान स्टेडियम और शास्त्री नगर के श्री जैन श्वेतांबर शिक्षा समिति परिसर में योग, फिटनेस और जुम्बा के सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। सामाजिक, धार्मिक और महिला संगठनों की भागीदारी के साथ आयोजन में योग के साथ स्वस्थ जीवनशैली को उत्सव की तरह जीने का संदेश दिया जा रहा है।

3 min read
Google source verification

जयपुर

image

Arvind Rao

Jun 21, 2026

Jaipur 6am Experience Your City

Jaipur 6am Experience Your City (Patrika Photo)

Jaipur 6am Experience Your City International Yoga Day: राजस्थान पत्रिका के 'जयपुर 6am एक्सपीरियंस योर सिटी' अभियान के तहत रविवार सुबह शहर स्वास्थ्य, योग और सामुदायिक ऊर्जा के रंग में रंगा नजर आ रहा है। कहीं योग के साथ फिटनेस और प्रकृति का संगम हो रहा है तो कहीं संगीत की लय पर एरोबिक्स और प्राणायाम का उत्साह दिख रहा है। योग के साथ हेल्थ चेकअप कैंप भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। शहरवासी सुबह 6 से 8 बजे तक स्वास्थ्य और सकारात्मक जीवनशैली का उत्सव मना रहे हैं।

चौगान स्टेडियम: लय और ताल के साथ कर रहे योग

गणगौरी बाजार स्थित चौगान स्टेडियम में संगीतमय योग का आयोजन हो रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में शहरवासी लय और ताल के साथ एरोबिक्स, योग, प्राणायाम कर रहे हैं। प्रज्ञा योग के शिक्षक मधु अजय बटवाडा सूक्ष्म प्राणायाम की क्रियाओं के साथ योग की शुरुआत किए। संगीत की धुन पर डांस और जुम्बा जैसे स्टेप्स के साथ एरोबिक्स करवाया जा रहा है।

इसके बाद हल्के संगीत के बीच ताड़ासन, वीरभद्रासन, मयूरासन, पादहस्तासन, त्रिकोणासन जैसे योग की क्रियाएं करवाई जा रही हैं। वहीं, प्राणायाम की विभिन्न कियाएं करवाई जा रही हैं।

मित्राय फाउंडेशन की रश्मि शर्मा और डॉ. विनीत शर्मा भी योग की क्रियाएं करवा रही हैं। प्रज्ञा योग संस्था, मित्राय फाउंडेशन, वर्क फाउंडेशन, साकार महिला विकास समिति और बालाजी सेवक संघ सक्रिय भागीदारी निभा रहे हैं। तालकटोरा और कदंब कुंड विकास समिति के मनीष सोनी और वी यूनाइट फाउंडेशन के विजय पंडित के नेतृत्व में उनकी टीम शिरकत की है।

लैंडस्केप पार्क: योग दिवस पर 'हेल्थ हब'

मानसरोवर का लैंडस्केप पार्क स्वास्थ्य, ऊर्जा और सामुदायिक सहभागिता का अनोखा केंद्र बन गया है। कार्यक्रम संयोजक जयपुर वर्किंग वीमन्स ग्रुप की दीपा यादव ने बताया कि यहां योग केवल आसनों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि स्वस्थ जीवनशैली को उत्सव की तरह जीने का संदेश दे रहा है।

वहीं, स्पिरिचुअल जुम्बा, हेल्थ क्विज और फिटनेस गतिविधियां आयोजन में उत्साह का रंग भर रहा है। प्रकृति संरक्षण, बेहतर दिनचर्या और सक्रिय जीवनशैली को बढ़ावा देने के लिए विशेष जागरूकता सत्र भी रखे गए हैं। प्रतिभागियों के लिए विभिन्न फिटनेस चैलेंज और रोचक खेल आयोजित होंगे, जिनमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को सम्मानित किया जाएगा।

शास्त्री नगर: योग संग हेल्थ चैकअप की पहल

श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा की ओर से शास्त्री नगर स्थित श्री जैन श्वेतांबर शिक्षा समिति परिसर में योग शिविर एवं हेल्थ चैकअप कैंप आयोजित किया जा रहा है। शिविर में योग प्रशिक्षक संजय माहेश्वरी प्रतिभागियों को स्वस्थ जीवन के लिए उपयोगी योगाभ्यास करवा रहे हैं। तेरापंथी सभा के मंत्री राजकुमार बाफना ने बताया कि आयोजन में तेरापंथ युवक परिषद, महिला मंडल, प्रोफेशनल फोरम, अणुव्रत समिति और कई सामाजिक संस्थाएं सहयोग कर रही हैं।

जयपुर 6AM से लगातार जुड़ रहे सामाजिक, धार्मिक और महिला संगठन, 21 जून के आयोजन के लिए रजिस्ट्रेशन जारी

ये भी पढ़ें
Jaipur 6AM Experience Your City International Yoga Day

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

21 Jun 2026 07:24 am

Published on:

21 Jun 2026 06:24 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur 6am: योग, फिटनेस और प्रकृति के संग हुई शुरुआत, चौगान स्टेडियम-शास्त्री नगर-लैंडस्केप पार्क में हो रहा आयोजन

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

NEET री-एग्जाम आज: जयपुर के 103 केंद्रों पर 37,108 अभ्यर्थी देंगे परीक्षा, डेढ़ बजे के बाद नहीं मिलेगी एंट्री

NEET Re-Exam Today
जयपुर

Rajasthan: जनता को मिलेगी राहत, भजनलाल सरकार ने शुरू किया नया प्रोजेक्ट, AC चलाने पर भी कम आएगा बिजली का बिल

AC Electricity Bill
जयपुर

‘एक बीज-एक ही मां’ आलेख पर पाठकों की प्रतिक्रियाएं

Gulab Kothari Article
जयपुर

RAS Shivakshi Khandal: कांग्रेस नेता टीकाराम जूली की PS का ट्रांसफर, भजनलाल सरकार ने दी नई ज़िम्मेदारी, जानिए प्रोफाइल

RAS Shivakshi Khandal Transfer Tikaram Jully PS Property Department Jaipur
जयपुर

Rajasthan: राजस्थान में इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना

Rajasthan Electric Bus
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.