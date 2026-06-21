Jaipur 6am: योग, फिटनेस और प्रकृति के संग हुई शुरुआत, चौगान स्टेडियम-शास्त्री नगर-लैंडस्केप पार्क में हो रहा आयोजन

Jaipur 6am Experience Your City (Patrika Photo)
Jaipur 6am Experience Your City International Yoga Day: राजस्थान पत्रिका के 'जयपुर 6am एक्सपीरियंस योर सिटी' अभियान के तहत रविवार सुबह शहर स्वास्थ्य, योग और सामुदायिक ऊर्जा के रंग में रंगा नजर आ रहा है। कहीं योग के साथ फिटनेस और प्रकृति का संगम हो रहा है तो कहीं संगीत की लय पर एरोबिक्स और प्राणायाम का उत्साह दिख रहा है। योग के साथ हेल्थ चेकअप कैंप भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। शहरवासी सुबह 6 से 8 बजे तक स्वास्थ्य और सकारात्मक जीवनशैली का उत्सव मना रहे हैं।
गणगौरी बाजार स्थित चौगान स्टेडियम में संगीतमय योग का आयोजन हो रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में शहरवासी लय और ताल के साथ एरोबिक्स, योग, प्राणायाम कर रहे हैं। प्रज्ञा योग के शिक्षक मधु अजय बटवाडा सूक्ष्म प्राणायाम की क्रियाओं के साथ योग की शुरुआत किए। संगीत की धुन पर डांस और जुम्बा जैसे स्टेप्स के साथ एरोबिक्स करवाया जा रहा है।
इसके बाद हल्के संगीत के बीच ताड़ासन, वीरभद्रासन, मयूरासन, पादहस्तासन, त्रिकोणासन जैसे योग की क्रियाएं करवाई जा रही हैं। वहीं, प्राणायाम की विभिन्न कियाएं करवाई जा रही हैं।
मित्राय फाउंडेशन की रश्मि शर्मा और डॉ. विनीत शर्मा भी योग की क्रियाएं करवा रही हैं। प्रज्ञा योग संस्था, मित्राय फाउंडेशन, वर्क फाउंडेशन, साकार महिला विकास समिति और बालाजी सेवक संघ सक्रिय भागीदारी निभा रहे हैं। तालकटोरा और कदंब कुंड विकास समिति के मनीष सोनी और वी यूनाइट फाउंडेशन के विजय पंडित के नेतृत्व में उनकी टीम शिरकत की है।
मानसरोवर का लैंडस्केप पार्क स्वास्थ्य, ऊर्जा और सामुदायिक सहभागिता का अनोखा केंद्र बन गया है। कार्यक्रम संयोजक जयपुर वर्किंग वीमन्स ग्रुप की दीपा यादव ने बताया कि यहां योग केवल आसनों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि स्वस्थ जीवनशैली को उत्सव की तरह जीने का संदेश दे रहा है।
वहीं, स्पिरिचुअल जुम्बा, हेल्थ क्विज और फिटनेस गतिविधियां आयोजन में उत्साह का रंग भर रहा है। प्रकृति संरक्षण, बेहतर दिनचर्या और सक्रिय जीवनशैली को बढ़ावा देने के लिए विशेष जागरूकता सत्र भी रखे गए हैं। प्रतिभागियों के लिए विभिन्न फिटनेस चैलेंज और रोचक खेल आयोजित होंगे, जिनमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को सम्मानित किया जाएगा।
श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा की ओर से शास्त्री नगर स्थित श्री जैन श्वेतांबर शिक्षा समिति परिसर में योग शिविर एवं हेल्थ चैकअप कैंप आयोजित किया जा रहा है। शिविर में योग प्रशिक्षक संजय माहेश्वरी प्रतिभागियों को स्वस्थ जीवन के लिए उपयोगी योगाभ्यास करवा रहे हैं। तेरापंथी सभा के मंत्री राजकुमार बाफना ने बताया कि आयोजन में तेरापंथ युवक परिषद, महिला मंडल, प्रोफेशनल फोरम, अणुव्रत समिति और कई सामाजिक संस्थाएं सहयोग कर रही हैं।
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