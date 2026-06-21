Jaipur 6am: योग, फिटनेस और प्रकृति के संग हुई शुरुआत, चौगान स्टेडियम-शास्त्री नगर-लैंडस्केप पार्क में हो रहा आयोजन

Jaipur 6am Experience Your City International Yoga Day: राजस्थान पत्रिका के 'जयपुर 6am एक्सपीरियंस योर सिटी' अभियान के तहत रविवार सुबह शहर स्वास्थ्य, योग और सामुदायिक ऊर्जा के रंग में रंगा नजर आ रहा है। कहीं योग के साथ फिटनेस और प्रकृति का संगम हो रहा है तो कहीं संगीत की लय पर एरोबिक्स और प्राणायाम का उत्साह दिख रहा है। योग के साथ हेल्थ चेकअप कैंप भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। शहरवासी सुबह 6 से 8 बजे तक स्वास्थ्य और सकारात्मक जीवनशैली का उत्सव मना रहे हैं।