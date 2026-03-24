Chennai news: मांझा से वकील घायल, प्रतिबंधित पतंग बिक्री पर कार्रवाई

कोडंगयूर के एझिल नगर निवासी 26 वर्षीय मोहम्मद राशिद अपने भाई के साथ टू-व्हीलर से तांबरम की ओर जा रहे थे। इसी दौरान मदुरैवायल बायपास फ्लाईओवर के पास ढीली पतंग की डोरी, जिसमें तेज मांझा लगा था, उनके चेहरे पर लिपट गई। संतुलन बिगड़ने से दोनों भाई सड़क पर गिर पड़े और मोहम्मद राशिद के माथे व नाक पर गंभीर चोटें आईं। उन्हें तुरंत केएमसी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की सूचना पर वानगरम पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि मांझा डोरी वाली पतंग किसने उड़ाई थी। घायल वकील का उपचार चल रहा है।