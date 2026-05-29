हेड कांस्टेबल ने नशे की हालत में 16 साल के लड़के का किया यौन उत्पीड़न, चेन्नई पुलिस ने किया गिरफ्तार

तमिलनाडु के चेन्नई में एक शर्मनाक मामला सामने आया है। यहां एक हेड कांस्टेबल पर नशे की हालत में 16 वर्षीय किशोर का यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगा है। इस घटना ने राज्य की कानून व्यवस्था और पुलिस व्यवस्था पर गंभीर सवाल खडे कर दिए हैं। चेन्नई पुलिस ने आरोपी वेलप्पन को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपी के खिलाफ प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज एक्ट (POCSO) के तहत मामला दर्ज किया गया है। साथ ही भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311 के तहत आरोपी को तत्काल सेवा से हटाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।