CBSE रिजल्ट विवाद के बीच आज से Re-Evaluation शुरू, 4 लाख छात्रों ने मांगीं 11 लाख से ज्यादा कॉपियां; ऐसे करें आवेदन

इस बार 2026 में CBSE ने 12वीं की कॉपियां जांचने के लिए ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) सिस्टम का इस्तेमाल किया था। इसमें एग्जामिनरों ने स्टूडेंट्स की स्कैन कर ऑनलाइन अपलोड की गई कॉपी को चैक किया और उसी के आधार पर नंबर दिए। बार्ड का कहना था कि इससे जल्दी और पारदर्शी तरीके से कॉपी जांची जा सकेंगी। लेकिन रिजल्ट आने के बाद स्थिति पूरी उल्टी नजर आई। कई छात्रों ने सोशल मीडिया पर शिकायत की कि उन्हें उम्मीद से कम नंबर मिले हैं। कुछ का कहना था कि उनके कुछ जवाब चेक ही नहीं किए गए, जबकि कुछ का कहना था कि पोर्टल पर कॉपी धुंधली दिख रही हैं। कुछ छात्रों ने तो यह भी शिकायत की कि कॉपी किसी और की अपलोड हो रखी है।