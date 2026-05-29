सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद राहुल गांधी से मिले सिद्धारमैया, राज्यसभा के ऑफर पर बताया अपना प्लान

Siddaramaiah met Rahul Gandhi : कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद गहलोत ने सिद्धारमैया का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। अब राज्य में नई सरकार के गठन की कवायद तेज हो गई है। इसी बीच सिद्धारमैया बेंगलुरू से वाया जयपुर दिल्ली पहुंचे। यहां उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात की। इस दौरान भी उन्होंने अपनी हरसत कांग्रेस आलाकमान को बता दी। सिद्धारमैया ने साफ तौर पर कहा है कि उनकी केंद्रीय राजनीति में आने की कोई इच्छा नहीं है। वह राज्य की राजनीति में ही सक्रिय रहेंगे। इसके साथ ही, सिद्धारमैया ने राहुल गांधी को राज्यसभा चुनाव के लिए अपने पसंदीदा उम्मीदवार का नाम बता दिया है।