देश में फिर बदलेगा मौसमः लू और गर्मी से मिलेगी राहत, कई राज्यों में 29, 30, 31 मई को भारी बारिश का अलर्ट

Pre-Monsoon: मानसून के आगमन से पहले देश में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलने वाला है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक, नए और सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 29 मई से उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत के तापमान में गिरावट आने की संभावना है। इससे जहां लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी, वहीं लू का प्रकोप काफी हद तक कम हो जाएगा। वहीं, 29, 30 और 31 मई के दौरान उत्तर-पश्चिम और पूर्वी भारत के कई राज्यों में तेज आंधी, ओलावृष्टि और भारी बारिश का दौर शुरू हो सकता है।