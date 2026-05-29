फैसलों में देरी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल कर सभी हाई कोर्ट को दिए निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने न्याय के महत्व पर जोर डालते हुए कहा कि हाई कोर्ट प्राथमिक संस्थाए हैं, जहां हजारों लोग प्रतिदिन राहत की तलाश में पहुंचते हैं। फैसलों में देरी न्यायपालिका के प्रति जनता के विश्वास को प्रभावित करती है। इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि ये निर्देश किसी भी न्यायधीश या ज्यूडिशियल इंस्टीट्यूट पर आक्षेप लगाने की वजह से नहीं है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का यह निर्देश झारखंड हाई कोर्ट के फैसलों और अपलोड में होने वाली देरी से संबंधित एक मामले की सुनवाई के दौरान आया।