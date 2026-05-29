कॉकरोच जनता पार्टी को झटका! दिल्ली हाईकोर्ट ने X अकाउंट बहाल करने से साफ किया इनकार, कहा- कंटेंट आपत्तिजनक

हाईकोर्ट ने कहा कि इस पूरे ममाले पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। अदालत का कहना था कि एक्स अकाउंट पर मौजूद कुछ पोस्ट आपत्तिजनक लग रही हैं। अदालत का मानना है कि पूरे मामले को ठीक से समझने और कानूनी पहलुओं की जांच करने की जरूरत है। इसी कारण कोर्ट ने फिलहाल अकाउंट को दोबारा चालू करने का आदेश नहीं दिया। बेंच ने कहा कि केंद्र सरकार और एक्स का पक्ष सुने बिना कोई फैसला लेना सही नहीं होगा। इसलिए अगली सुनवाई तक अभिजीत दीपके और उनकी पार्टी को कोई अंतरिम राहत नहीं दी गई।