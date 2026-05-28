तमिलनाडु में एआईएडीएमके को एक और बड़ा झटका, तीन विधायकों के बाद अब पूर्व विधायक ने छोड़ी पार्टी



आपको बता दें कि दो दिन पहले ही एआईएडीएमके के तीन विधायकों ने पार्टी से इस्तीफा देकर सियासी हलचल बढ़ा दी थी। मदुरंथकम से विधायक एम कुमारवेल, धारापुरम से सत्यभामा और पेरुंदुरई सीट से जयकुमार ने तमिलनाडु विधानसभा अध्यक्ष जेसीडी प्रभाकर से मुलाकात कर अपना इस्तीफा सौंप दिया था। उसके बाद तीनों नेताओं ने सीएम विजय की पार्टी टीवीके ज्वाइन कर लिया था। दरअसल, ये वही विधायक हैं जिन्होंने सीएम विजयके फ्लोर टेस्ट के दौरान पार्टी लाइन से हटकर वोटिंग की थी। एआईएडीएमके ने जहां सरकार के खिलाफ रुख अपनाया था, वहीं इन तीनों नेताओं ने मुख्यमंत्री विजय की सरकार के समर्थन में मतदान किया। उस समय से ही पार्टी के भीतर इनके भविष्य को लेकर सवाल उठने लगे थे।