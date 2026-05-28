CBSE-OSM विवाद के बीच शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान, ‘मैं जिम्मेदारी लेता हूं’, राहुल गांधी पर साधा निशाना

धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता छात्रों का तनाव कम करना है। उन्होंने अपील की कि इस समय किसी भी बयान या विवाद से छात्रों पर दबाव नहीं बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा 'जहां तक इस मुद्दे की बात है, तो किसी भी असुविधा के लिए मैं सरकार की ओर से खुद जिम्मेदारी लेता हूं, और मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि यह राजनीति करने का समय नहीं है।राजनीति बाद में भी की जा सकती है। अभी सबसे जरूरी बात यह है कि इन छात्रों और परीक्षार्थियों का मानसिक तनाव और ज्यादा न बढ़े। हम सभी से अपील करते हैं कि किसी के भी शब्दों या व्यवहार से उनका तनाव और न बढ़े।'