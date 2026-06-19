Tamil Nadu Assembly: राज्यपाल के भाषण में कानून व्यवस्था पर चुप्पी को लेकर डीएमडीके ने जताई चिंता

प्रेमलता ने यह भी कहा कि पुरानी सरकारों की योजनाओं को इस तरह प्रस्तुत किया गया, जिससे वर्तमान सत्तारूढ़ दल को राजनीतिक लाभ मिले। हालांकि, उन्होंने तमिल ताई वज्थु के गायन और दो बार राष्ट्रगान बजाए जाने की परंपरा का स्वागत किया और इसे उचित बताया। डीएमडीके ने शुक्रवार को अभिभाषण के अन्य पहलुओं तथा केंद्र सरकार से जुड़ी बातों पर अपनी विस्तृत प्रतिक्रिया देने की घोषणा की है।