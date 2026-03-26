तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026: सीट बंटवारे पर बोले मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, डीएमके लड़ेगी 175 सीटों पर

डीएमडीके महासचिव प्रेमलता विजयकांत और पार्टी कोषाध्यक्ष एल. के. सुधीश, मुख्यमंत्री एवं डीएमके अध्यक्ष एम. के. स्टालिन।
तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 में डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन ने सीट बंटवारे को लोकतांत्रिक प्रक्रिया बताया। डीएमके 175 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, सहयोगी दलों को बराबरी का सम्मान मिला। कमल हासन के समर्थन से गठबंधन और मजबूत हुआ।"
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन ने बुधवार को घोषणा की कि सेक्युलर प्रोग्रेसिव अलायंस (एसपीए) के भीतर सीट बंटवारा पूरी तरह लोकतांत्रिक और परामर्श प्रक्रिया के तहत किया गया है। उन्होंने बताया कि डीएमके ‘राइजिंग सन’ चिन्ह पर 175 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि शेष सीटें सहयोगी दलों को दी गई हैं।
स्टालिन ने कहा कि वीसीके, सीपीआई, सीपीएम, एमडीएमके और आईयूएमएल सहित सभी सहयोगी दलों के साथ कई दौर की चर्चा के बाद सीटों का बंटवारा सफलतापूर्वक तय हुआ। उन्होंने जोर देकर कहा कि नए शामिल हुए दलों को भी समानता के साथ सीटें दी गई हैं। तोलतिरुमावलवन और वैको जैसे नेताओं के साथ हुई बातचीत का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि सभी सहयोगी दलों को महत्वपूर्ण भागीदारों के रूप में सम्मान दिया गया है।
स्टालिन ने अभिनेता-राजनीतिज्ञ कमल हासन के समर्थन का स्वागत करते हुए कहा कि इससे गठबंधन की एकता और ताकत 2019 से और बढ़ी है। विपक्षी दलों द्वारा सीट बंटवारे को लेकर फैलाई गई अफवाहों को उन्होंने खारिज किया और कहा कि ऐसी कोशिशें असफल रही हैं।
मुख्यमंत्री ने पार्टी कार्यकर्ताओं को लिखे पत्र में कहा कि टिकट आवंटन की परवाह किए बिना सभी को पूरी निष्ठा से काम करना चाहिए। उन्होंने कहा, “सभी 234 क्षेत्र हमारे हैं”, और कार्यकर्ताओं से अपील की कि सहयोगी दलों को आवंटित क्षेत्रों को भी अपनी जिम्मेदारी मानें।
स्टालिन ने पिछले पांच वर्षों में डीएमके सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि पूर्व एआइएडीएमके शासन के दौरान आई गिरावट को पलटकर तमिलनाडु को राष्ट्रीय स्तर पर विकास की दिशा में आगे बढ़ाया गया है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अफवाहों से दूर रहकर सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, राज्य के अधिकार और समानता पर आधारित शासन को जारी रखने के लिए गठबंधन को जिताने पर ध्यान केंद्रित करने का आह्वान किया।
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