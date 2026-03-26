तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026: सीट बंटवारे पर बोले मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, डीएमके लड़ेगी 175 सीटों पर

स्टालिन ने कहा कि वीसीके, सीपीआई, सीपीएम, एमडीएमके और आईयूएमएल सहित सभी सहयोगी दलों के साथ कई दौर की चर्चा के बाद सीटों का बंटवारा सफलतापूर्वक तय हुआ। उन्होंने जोर देकर कहा कि नए शामिल हुए दलों को भी समानता के साथ सीटें दी गई हैं। तोलतिरुमावलवन और वैको जैसे नेताओं के साथ हुई बातचीत का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि सभी सहयोगी दलों को महत्वपूर्ण भागीदारों के रूप में सम्मान दिया गया है।