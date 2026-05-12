पहले ड्राइवर के बेटे को बनाया विधायक, अब तमिलनाडु के नए सीएम विजय ने पर्सनल ज्योतिषी को सरकार में दी OSD की जिम्मेदारी



आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ज्योतिषी राधन पंडित ने टीवीके की जीत की भविष्यवाणी की थी। राधन पंडित ने चुनाव नतीजों से पहले ही दावा कर दिया था कि विजय की कुंडली में बेहद मजबूत राजनीतिक योग बन रहे हैं और उनकी पार्टी राज्य की राजनीति में बढ़िया प्रदर्शन करेगी। चुनाव परिणाम आने के बाद जब TVK ने उम्मीद से कहीं बेहतर प्रदर्शन किया। ज्योतिष राधन पंडित करीब चार दशक से क्षेत्र में सक्रिय हैं। बताया जाता है कि तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जे. जयललिता भी उनसे आध्यात्मिक और ज्योतिषीय सलाह लिया करती थीं। विजय के जीत के साथ-साथ ज्योतिष राधन पंडित ने एम. के. स्टालिन के लिए भी दावा किया था कि राजनीति में उनका नुकसान हो सकता है।