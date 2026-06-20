Father’s Day 2026: आम के सीजन में पापा के लिए बनाएं कुछ मीठा, ट्राई करें शेफ Sanjeev Kapoor की मैंगो केक रेसिपी

Sanjeev Kapoor Special Mango Cake Recipe: फादर्स डे 2026 पर अपने पापा के लिए कुछ खास बनाइए। ऐसे में अगर आप इस खास मौके पर अपने पापा को अपने हाथों से बना कुछ मीठा और खास खिलाना चाहते हैं या आप बाजार से मिलने वाले केक के बदले घर पर ही कुछ बनाना सोच रहे हैं, तो आप फ्रेश आमों का इस्तेमाल करके मास्टरशेफ संजीव कपूर (Sanjeev Kapoor) द्वारा शेयर मैंगो केक (Mango Cake) की रेसिपी फॉलो कर इस फादर्स डे को यादगार बना सकते हैं।