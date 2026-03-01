अंडा खाने वालों के लिए बड़ी खबर! खरीदने से पहले भूलकर भी न करें ये गलती

यह फैसला राज्य के करीब 15 लाख मुर्गी पालन और अंडा कारोबारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग पर आधारित है। उन्होंने मांग की थी कि पुराने अंडों की बिक्री रोकी जाए और मूल्य निर्धारण के लिए व्यवस्था हो। योगी सरकार ने उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए यह कदम उठाया है। 1 अप्रैल से बाजार में बदलाव साफ दिखेगा, जहां हर अंडा अपनी तारीख खुद बताएगा।