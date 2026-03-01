असम में BJP फिर करेगी खेला! इतने सीटों पर लड़ेगी चुनाव; समझिए पूरा गणित

BJP अपनी पैठ बढ़ाने और क्षेत्रीय दलों के साथ मजबूत तालमेल बनाए रखने पर जोर दे रही है। बोडोलैंड जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में BPF जैसी पार्टियों का प्रभाव महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री सरमा ने कहा कि गठबंधन मजबूत प्रदर्शन के लिए एकजुट है और विकास के एजेंडे पर फोकस रहेगा।

विपक्षी दलों की ओर से चुनौती बढ़ रही है, लेकिन NDA का लक्ष्य तीसरी बार सत्ता हासिल करना है। सीट-बंटवारे का यह फॉर्मूला गठबंधन की एकता और चुनावी तैयारी को मजबूत करेगा।