असम में BJP फिर करेगी खेला! इतने सीटों पर लड़ेगी चुनाव; समझिए पूरा गणित

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा (Photo - IANS)
Assam Assembly Election 2026: असम में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए सत्तारूढ़ NDA गठबंधन में सीट-बंटवारे की बातचीत अब अंतिम दौर में पहुंच गई है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने मंगलवार को नई दिल्ली में BJP की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने पुष्टि की कि असम गण परिषद (AGP) 26 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट (BPF) 11 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगा। बाकी 89 सीटें BJP खुद लड़ेगी।
असम विधानसभा में कुल 126 सीटें हैं। मुख्यमंत्री सरमा ने कहा, 'AGP 26 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि BPF 11 सीटों पर। हम एक मजबूत और समन्वित प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं।' उन्होंने जोर दिया कि गठबंधन के भीतर चर्चा आगे बढ़ रही है और जल्द ही पूरी रणनीति अंतिम रूप ले लेगी। BJP बुधवार को अपने उम्मीदवारों की पहली सूची भी जारी करेगी।
यह घोषणा ऐसे समय में आई है जब असम में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव 9 अप्रैल 2026 को एक चरण में कराने और मतगणना 4 मई को करने का ऐलान किया है। नामांकन की अंतिम तिथि 23 मार्च और नाम वापसी 26 मार्च तक है।
2021 के विधानसभा चुनावों में NDA ने शानदार प्रदर्शन किया था। गठबंधन ने 75 सीटें जीतीं, जिसमें BJP अकेले 60 सीटों पर विजयी रही। AGP को 9 सीटें मिलीं। तब BJP ने 92 सीटों पर चुनाव लड़ा था, AGP को 26 और UPPL को 8 सीटें दी गई थीं। NDA की वह जीत ऐतिहासिक थी, क्योंकि असम में यह पहला गैर-कांग्रेसी गठबंधन था जो लगातार दूसरी बार सत्ता में लौटा।
इस बार गठबंधन की रणनीति में बदलाव दिख रहा है। BPF को बोडोलैंड क्षेत्र की 15 सीटों में से 11 दी गई हैं, जबकि BJP 4 पर लड़ेगी। UPPL को इस बार सीट-बंटवारे में शामिल नहीं किया गया है, जो क्षेत्रीय समीकरणों में बदलाव का संकेत है। AGP को पिछले चुनाव जैसी ही संख्या (26) मिली है, जो गठबंधन की स्थिरता दर्शाता है।
BJP अपनी पैठ बढ़ाने और क्षेत्रीय दलों के साथ मजबूत तालमेल बनाए रखने पर जोर दे रही है। बोडोलैंड जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में BPF जैसी पार्टियों का प्रभाव महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री सरमा ने कहा कि गठबंधन मजबूत प्रदर्शन के लिए एकजुट है और विकास के एजेंडे पर फोकस रहेगा।
विपक्षी दलों की ओर से चुनौती बढ़ रही है, लेकिन NDA का लक्ष्य तीसरी बार सत्ता हासिल करना है। सीट-बंटवारे का यह फॉर्मूला गठबंधन की एकता और चुनावी तैयारी को मजबूत करेगा।
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