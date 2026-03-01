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ईरान युद्ध के बीच पीएम मोदी की UAE प्रेसिडेंट से हुई बात, जानें दोनों नेताओं के बीच क्या हुआ बात

पीएम मोदी ने साफ कहा कि भारत किसी भी तरह की हिंसा और निर्दोष लोगों को नुकसान पहुंचाने वाली घटनाओं के खिलाफ है। उन्होंने यह भी जताया कि ऐसे हमलों में जान-माल का नुकसान बेहद दुखद है और इसकी सख्त शब्दों में आलोचना होनी चाहिए।

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भारत

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Anurag Animesh

Mar 17, 2026

PM Modi Speaks with UAE President

PM Modi Speaks with UAE President(Image-ANI)

Iran Israel War: मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच भारत और संयुक्त अरब अमीरात(UAE) के बीच उच्च स्तर पर बातचीत जारी है। इसी क्रम में मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने मौजूदा हालात पर विस्तार से चर्चा की और क्षेत्र में शांति बनाए रखने पर जोर दिया। पीएम मोदी ने बातचीत के दौरान यूएई में हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। उन्होंने साफ कहा कि भारत किसी भी तरह की हिंसा और निर्दोष लोगों को नुकसान पहुंचाने वाली घटनाओं के खिलाफ है। उन्होंने यह भी जताया कि ऐसे हमलों में जान-माल का नुकसान बेहद दुखद है और इसकी सख्त शब्दों में आलोचना होनी चाहिए।

पीएम मोदी ने क्या शेयर किया?


इस बातचीत की जानकारी खुद प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर साझा की। उन्होंने बताया कि दोनों देशों ने मिलकर यह सुनिश्चित करने पर सहमति जताई है कि होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले जहाजों की आवाजाही बिना किसी रुकावट के जारी रहे। यह समुद्री रास्ता दुनिया के लिए बेहद अहम माना जाता है, खासकर तेल और व्यापार के लिहाज से। इतना ही नहीं, दोनों नेताओं ने इस बात पर भी जोर दिया कि पश्चिम एशिया में जल्द से जल्द शांति और स्थिरता बहाल होनी चाहिए। उन्होंने आगे भी एक-दूसरे के साथ मिलकर काम करते रहने का भरोसा जताया।

क्या हैं हालात?


इस बीच, क्षेत्र में तनाव का असर यूएई में भी देखने को मिला। खबर है कि मंगलवार को कुछ समय के लिए यूएई ने अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया था। हालांकि, हालात सामान्य होने पर इसे जल्दी ही फिर से खोल दिया गया। बताया जा रहा है कि ईरान की ओर से दागे जा रहे ड्रोन और मिसाइलों को रोकने की कोशिश के दौरान दुबई में धमाकों जैसी आवाजें सुनी गईं, जिसके बाद एहतियात के तौर पर यह कदम उठाया गया।

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Updated on:

18 Mar 2026 12:06 am

Published on:

17 Mar 2026 11:35 pm

Hindi News / National News / ईरान युद्ध के बीच पीएम मोदी की UAE प्रेसिडेंट से हुई बात, जानें दोनों नेताओं के बीच क्या हुआ बात

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