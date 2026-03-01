ईरान युद्ध के बीच पीएम मोदी की UAE प्रेसिडेंट से हुई बात, जानें दोनों नेताओं के बीच क्या हुआ बात

Iran Israel War: मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच भारत और संयुक्त अरब अमीरात(UAE) के बीच उच्च स्तर पर बातचीत जारी है। इसी क्रम में मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने मौजूदा हालात पर विस्तार से चर्चा की और क्षेत्र में शांति बनाए रखने पर जोर दिया। पीएम मोदी ने बातचीत के दौरान यूएई में हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। उन्होंने साफ कहा कि भारत किसी भी तरह की हिंसा और निर्दोष लोगों को नुकसान पहुंचाने वाली घटनाओं के खिलाफ है। उन्होंने यह भी जताया कि ऐसे हमलों में जान-माल का नुकसान बेहद दुखद है और इसकी सख्त शब्दों में आलोचना होनी चाहिए।