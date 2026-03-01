NIA की गिरफ्तारी पर यूक्रेन ने दर्ज कराया विरोध, अपने 6 नागरिकों की तुरंत रिहाई की मांग की

एनआईए की कार्रवाई पर यूक्रेन का कड़ा विरोध, हिरासत में लिए गए 6 नागरिकों की तुरंत रिहाई की मांग (सोर्स: ANI)
NIA Arrests Ukraine Citizens Update: भारत में हुई एक गिरफ्तारी ने अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हलचल मचा दी है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) द्वारा आतंकवादी साजिश के आरोप में छह यूक्रेनी नागरिकों को हिरासत में लेने के बाद यूक्रेन ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। यूक्रेन ने भारत के विदेश मंत्रालय से अपने नागरिकों की तुरंत रिहाई और उनसे मिलने की अनुमति देने की मांग की है।
इस मामले ने इसलिए भी ध्यान खींचा है क्योंकि एक अमेरिकी नागरिक भी अरेस्ट हुआ है। US एम्बेसी के स्पोक्सपर्सन ने कहा कि उन्हें मामले की जानकारी है, लेकिन वे प्राइवेसी कारणों से इस मामले पर कोई कमेंट नहीं करेंगे।
एनआईए के अनुसार, यह समूह आतंकवादी हमलों की साजिश बना रहा था, जिससे सीमा पार सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई थी। जांच एजेंसी का कहना है कि आरोपी लोग गैरकानूनी तरीके से यूरोप से ड्रोन मंगाकर भारत के रास्ते म्यांमार भेज रहे थे।
एनआईए ने यह भी आरोप लगाया है कि यह ग्रुप कुछ प्रतिबंधित भारतीय विद्रोही संगठनों को हथियार और अन्य जरूरी सामान उपलब्ध करा रहा था। इसके साथ ही उन्हें ट्रेनिंग देकर भी मदद की जा रही थी।
मीडिया के सवालों के जवाब में यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने सोमवार को बताया कि 13 मार्च 2026 को उसके छह नागरिकों को भारत में हिरासत में लिया गया था। शुरुआती जानकारी के अनुसार, उन पर आरोप है कि वे मिजोरम में बिना जरूरी परमिट के रह रहे थे। साथ ही यह भी कहा गया कि उन्होंने भारत और म्यांमार की सीमा को कथित तौर पर अवैध तरीके से पार किया था। फिलहाल इस मामले की जांच भारत की संबंधित एजेंसियां कर रही हैं।
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