NIA की गिरफ्तारी पर यूक्रेन ने दर्ज कराया विरोध, अपने 6 नागरिकों की तुरंत रिहाई की मांग की

मीडिया के सवालों के जवाब में यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने सोमवार को बताया कि 13 मार्च 2026 को उसके छह नागरिकों को भारत में हिरासत में लिया गया था। शुरुआती जानकारी के अनुसार, उन पर आरोप है कि वे मिजोरम में बिना जरूरी परमिट के रह रहे थे। साथ ही यह भी कहा गया कि उन्होंने भारत और म्यांमार की सीमा को कथित तौर पर अवैध तरीके से पार किया था। फिलहाल इस मामले की जांच भारत की संबंधित एजेंसियां कर रही हैं।