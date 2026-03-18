Congress Party: 5 राज्यों में चुनाव के बीच कांग्रेस के दिग्गज नेता ने पार्टी से दिया इस्तीफा



दूसरी ओर, प्रद्युत बोरदोलोई ने भी काफी भावुक अंदाज में पार्टी से अलग होने का फैसला सुनाया। उन्होंने अपने पत्र में दुख जताते हुए कहा कि वह कांग्रेस के सभी पदों और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि टिकट वितरण को लेकर वह पहले से ही नाराज थे। खासतौर पर लाहोरीघाट सीट के उम्मीदवार को लेकर उन्होंने आपत्ति जताई थी और पार्टी नेतृत्व को चेतावनी भी दी थी। दरअसल, टिकट बंटवारे को लेकर कांग्रेस के अंदर खींचतान नई बात नहीं है, लेकिन चुनाव से ठीक पहले इस तरह का विरोध सामने आना पार्टी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। कार्यकर्ताओं के बीच भी असमंजस की स्थिति बन गई है।