Father’s Day Special : करण, तुषार से लेकर ऋतिक तक, ये 10 सितारे निभा रहे हैं सिंगल फादर की जिम्मेदारी

10 Single Parents Bollywood Celebrity: फादर्स डे हर साल जून के तीसरे रविवार को मनाया जाता है। इस वर्ष यह 21 जून को मनाया जाएगा। यह दिन परिवार के निर्माण, बच्चों के मार्गदर्शन और समाज में पिताओं के योगदान, त्याग और प्रेम को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। आज की स्टोरी में हम ऐसे 10 सेलिब्रिटी पिताओं के बारे में बता रहे हैं, जो अपनी मर्जी से सिंगल पिता बन, पत्नी से अलग होने या उनके निधन के बाद सिंगल पेरेंट्स के रूप में अपने बच्चों का पालन-पोषण कर रहे हैं।