19 जून 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Father’s Day Special : करण, तुषार से लेकर ऋतिक तक, ये 10 सितारे निभा रहे हैं सिंगल फादर की जिम्मेदारी

Bollywood Single Celebrity Fathers: फादर्स डे 2026 के मौके पर हम करण जौहर, तुषार कपूर और राहुल देव, राहुल बोस, ऋतिक रोशन, कमल हासन, अनुराग कश्यप, इमरान खान, चंद्रचूड़ सिंह और बोनी कपूर के बारे में बताने जा रहे हैं, जो सिंगल पेरेंटिंग की जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Priyambada yadav

Jun 19, 2026

Celebrity Parents Parenting Journey, Famous Indian Single Fathers List

फादर्स डे स्पेशल Single Father Celebrities in India| image credit instagram- tusshark89-boney.kapoor-shrutzhaasan

10 Single Parents Bollywood Celebrity: फादर्स डे हर साल जून के तीसरे रविवार को मनाया जाता है। इस वर्ष यह 21 जून को मनाया जाएगा। यह दिन परिवार के निर्माण, बच्चों के मार्गदर्शन और समाज में पिताओं के योगदान, त्याग और प्रेम को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। आज की स्टोरी में हम ऐसे 10 सेलिब्रिटी पिताओं के बारे में बता रहे हैं, जो अपनी मर्जी से सिंगल पिता बन, पत्नी से अलग होने या उनके निधन के बाद सिंगल पेरेंट्स के रूप में अपने बच्चों का पालन-पोषण कर रहे हैं।

1. करण जौहर 

बॉलीवुड के सफल फिल्म निर्माता, निर्देशक और टीवी होस्ट, 54 वर्षीय करण जौहर सरोगेसी के जरिए जुड़वां बच्चों, यश और रूही के पिता बने हैं। उन्होंने 2017 में IVF के माध्यम से बच्चों का स्वागत किया था और फिलहाल सिंगल पेरेंटिंग कर रहे हैं।

2. तुषार कपूर 

करण जौहर की तरह ही, अभिनेता और फिल्म निर्माता तुषार कपूर भी 27 जून 2016 को IVF के जरिए पिता बनने का खुलासा किया था। सिंगल पेरेंट बनने के अपने सफर को साझा करते हुए तुषार ने 'बैचलर डैड' (Bachelor Dad) नामक किताब भी लिखी है। बता दें, तुषार कपूर दिग्गज बॉलीवुड स्टार जितेंद्र के बेटे और निर्माता एकता कपूर के भाई हैं।

3. राहुल देव 

हिंदी, तेलुगु और  तमिल कई फिल्मों में खलनायक के रूप में काम कर अपनी पहचान बनाने वाले राहुल देव भी एक सिंगल पेरेंट हैं। एक्टर ने 1998 में रीना देव से शादी करने के बाद एक बेटे का स्वागत किया था। जिसका नाम सिद्धार्थ देव है। साल 2009 में कैंसर के चलते उनकी पत्नी का निधन हो गया था, जिसके बाद राहुल देव ने दोबारा शादी नहीं की।

4. राहुल बोस 

अभिनेता और पूर्व रग्बी खिलाड़ी राहुल बोस ने कभी शादी नहीं की है, लेकिन 2007 में उन्होंने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के छह वंचित बच्चों को गोद लेने के बाद वे सिंगल पेरेंट के रूप में इन बच्चों के लालन-पालन कर रहे हैं।

5. ऋतिक रोशन

हिंदी सिनेमा में अपने अभिनय और डांस के लिए मशहूर ऋतिक रोशन 2014 में अपनी पत्नी सुजैन खान से अलग होने के बाद अपने दोनों बेटों का अकेले पालन पोषण कर रहे हैं। अक्सर अभिनेता अपने दोनों बेटों, रेहान और रिदान के साथ समय बिताते और वेकेशन पर जाते देखे जाते हैं।

6. कमल हासन 

बॉलीवुड और साउथ सिनेमा के दिग्गज अभिनेता कमल हासन भी एक सिंगल डैड हैं। 2004 में पत्नी सारिका से तलाक लेने के बाद, वे अपनी दो बेटियों  श्रुति और अक्षरा की परवरिश कर रहे हैं।

7. अनुराग कश्यप 

अनुराग कश्यप ने आरती बजाज  से साल 2003 में शादी करने के बाद साल 2009 में तलाक लेकर अलग हो गए थे। तलाक के बाद से ही अनुराग अपनी बेटी आलिया कश्यप की परवरिश अकेले कर रहे हैं।

8. इमरान खान 

बॉलीवुड अभिनेता इमरान खान एक सिंगल फादर हैं। वह अपनी पूर्व पत्नी अवंतिका मलिक के साथ अपनी बेटी इमारा की को-पेरेंटिंग साझा करते हैं। 2011 में शादी करने के बाद, वे 2019 में अलग हो गए थे और 2023 में उनका कानूनी रूप से तलाक हो गया।

9. चंद्रचूड़ सिंह 

अभिनेता चंद्रचूड़ सिंह एक सिंगल पेरेंट हैं। अपनी पत्नी अवंतिका कुमारी से अलग होने के बाद से ही वे अपने बेटे श्रांजय सिंह (जन्म 2007) की परवरिश अकेले कर रहे हैं।

10. बोनी कपूर 

अभिनेत्री श्रीदेवी के निधन के बाद से फिल्म निर्माता बोनी कपूर अपने बच्चों के प्रति एक सिंगल पेरेंट की भूमिका निभा रहे हैं और उन्हें संभाल रहे हैं।

खबर शेयर करें:

Published on:

19 Jun 2026 04:24 pm

Hindi News / Lifestyle News / Father’s Day Special : करण, तुषार से लेकर ऋतिक तक, ये 10 सितारे निभा रहे हैं सिंगल फादर की जिम्मेदारी

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

शाहिद कपूर ने Kindest Gentleman बनकर जीत लिया दिल, ऐसी 5 आदतें जो पुरुषों को बनाती है जेंटलमैन

5 Gentleman Habits, Gentleman Qualities
लाइफस्टाइल

Zero Sugar Trend: जीरो शुगर डाइट सेहत के लिए वरदान या आंतों के लिए नुकसान? जानें क्या कहती है नई स्टडी

Zero Sugar Diet Problems, Zero Sugar Diet bad for gut health,
लाइफस्टाइल

Rahul Gandhi: पायलट से लेकर ब्लैक बेल्ट तक: राहुल गांधी के वे शौक जो उन्हें बनाते हैं सबसे अलग राजनेता

Rahul Gandhi Lifestyle, Rahul Gandhi hobbies, Rahul Gandhi Life
लाइफस्टाइल

Best Airports in World: जानिए दुनिया के 7 सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट्स के बारे में, दो तो भारत में ही हैं

Navi Mumbai International Airport Architecture, Guwahati Airport Terminal 2 Design
लाइफस्टाइल

ट्रेडिशनल से लेकर मॉडर्न तक: साड़ी पहनने के 3 नए तरीके जो आपकी पुरानी साड़ी को देंगे नया लुक

How To Wear Saree Differently, Trendy Saree Styling Tips
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.