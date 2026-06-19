Rahul Gandhi: पायलट से लेकर ब्लैक बेल्ट तक: राहुल गांधी के वे शौक जो उन्हें बनाते हैं सबसे अलग राजनेता

राजनीति से अलग राहुल गांधी देश के हर जरूरी मुद्दे पर अपनी राय बेबाकी से रखते हैं। चाहे वो छात्रों के भविष्य और परीक्षाओं से जुड़ा मुद्दा हो, या फिर पर्यावरण, पेड़ों की कटाई और गैस सिलेंडर की किल्लत जैसी गंभीर समस्याएं, राहुल गांधी हर विषय पर न केवल अपनी आवाज उठाते हैं, बल्कि उन समस्याओं को समझने के लिए जमीनी स्तर पर जाकर लोगों से बात भी करते हैं।