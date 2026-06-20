अंतरराष्ट्रीय योग दिवस: जब रवि किशन से लेकर योगी आदित्यनाथ तक, राजनेताओं के अनोखे योग ने इंटरनेट पर बटोरीं सुर्खियां

International Yoga Day 2026: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल 21 जून को मनाया जाता है। इस दिन का मकसद लोगों को योग के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक फायदों के बारे में बताना और उन्हें अपनी सेहत के प्रति जागरूक करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर देश भर में योग दिवस पर तमाम नेता भी योग करते दिखते हैं और उनके फोटो-वीडियो सार्वजनिक होते हैं। इनमें से कुछ वीडियो ऐसे भी होते हैं, जो मजेदार होने के चलते या कुछ अलग वजह से सोशल मीडिया पर वायरल हो जाते हैं। ऐसे ही कुछ वीडियो हमने ढूंढ कर आपके लिए निकाले हैं। देखिए: