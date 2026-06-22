भीख नहीं, मौका चाहिए: पढ़िए जयपुर के एक ट्रांसजेंडर के नजराना मांगना छोड़कर नौकरी करने की सफलता की कहानी

Transgender Alia Rathore Inspiring Journey: सड़कों पर ट्रैफिक सिग्नल पर आपने कभी न कभी ट्रांसजेंडर को आशीर्वाद और दुआओं के बदले नजराना मांगते जरूर देखा होगा। ऐसे में ज्यादातर लोगों को लगता है कि ये अपनी मर्जी और पसंद से ऐसा करते हैं, लेकिन आज की स्टोरी में हम एक ऐसे शख्स की बात करेंगे जो घर वालों के एक्सेप्ट न करने के चलते घर छोड़ने के बाद सड़कों पर नजराना मांग रही थीं, लेकिन अब अपनी मेहनत के दम पर नौकरी पाकर इज्जत की जिंदगी जी रही हैं।