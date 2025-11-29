Patrika LogoSwitch to English

लाइफस्टाइल

जयपुर में ‘Coffee Rave’ की एंट्री: अब नाइट क्लब नहीं, सुबह की कॉफी के साथ हो रही पार्टी, जानिए क्यों दीवाने हो रहे Gen-Z?

Coffee Rave Party in Jaipur: पिंक सिटी में नाइट क्लब कल्चर हुआ पुराना! जानिए क्यों Gen-Z अब सुबह की कॉफी और डीजे बीट्स पर थिरकना पसंद कर रहे हैं?

जयपुर

image

Rahul Yadav

image

Pratiksha Gupta

Nov 29, 2025

Coffee Rave Party in Jaipur

Coffee Rave Party in Jaipur (Image: Gemini)

Coffee Rave Party in Jaipur: रात की पार्टी को भूल जाइए, अब ट्रेंड बदल चुका है। भारत की बडे़ शहरों में सुबह-सुबह कैफे में बजता म्यूजिक, हाथ में कॉफी और चारों तरफ डीजे पर थिरकते लोग, इसे ही कहते कॉफी रेव पार्टी कहते हैं। क्लब की भीड़ और देर रात की टेंशन से दूर, ये डे टाइम पार्टी कल्चर Gen-Z के लिए परफेक्ट ‘गुड वाइब्स के साथ गुड कॉफी कॉम्बो' बन गया है।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा मॉर्निंग रेव पार्टी के ट्रेंड ने कैफे को नई वजह दे दी है। जहां अब कुर्सियों से ज्यादा बीट्स और ब्रूज का जलवा है। वहीं सबसे मजेदार बात यह है कि जयपुर में भी ये मॉर्निंग रेव पार्टीज शुरू हो चुकी हैं। अब पिंक सिटी के लोग भी सुबह-सुबह कॉफी के साथ क्लब जैसा मजा ले सकते हैं।

यह नया कॉफी रेव ट्रेंड सुबह-सुबह कैफे में बिना अल्कोहल की डे टाइम पार्टी जैसा होता है। यूरोप से निकला यह ट्रेंड अब मुंबई से लेकर जयपुर तक युवाओं का फेवरेट डे टाइम पार्टी कल्चर बन गया है।

Coffee Rave Party: क्लब की फील लेकिन सुबह-सुबह

कॉफी रेव (Coffee Rave) एक नया और तेजी से पॉपुलर हो रहा डे टाइम डांस पार्टी का कॉन्सेप्ट है। यह नाइट क्लब्स या डिस्को की तरह रात में नहीं, बल्कि सुबह के समय कैफे में होती है। डीजे लाइव म्यूजिक बजाता है, लोग कैजुअल कपड़ों में बीट्स पर झूमते हैं। पार्टी में अल्कोहल की जगह कैपुचीनो, लाटे, एस्प्रेसो शॉट्स और कोल्ड ब्रू जैसी कॉफी सर्व की जाती है। जिससे लोगों को बहुत एनर्जेटिक, लाइट और हैप्पीनेस फील होती है। यह उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो क्लब का मजा चाहते हैं, लेकिन भीड़, शोर और देर रात घूमने की टेंशन से दूर रहते है।

Coffee Rave Trend शुरू कहां से हुआ?

कॉफी रेव की शुरुआत यूरोप के अंडरग्राउंड मॉर्निंग रेव्स से हुई, जहां लोग नौकरी पर जाने से पहले कैफे में जाकर डांस कर लेते थे। भारत में 2023 में 'Kitchen Rave by The Baykery' (Mumbai) ने पहली बार इस ट्रेंड को शुरू किया। इसके बाद डीजे तनिष्क के 'More Coffee More Rave' टूर ने इसे इंदौर, गुरुग्राम और बाकी शहरों में युवाओं का फेवरेट बना दिया।

Gen-Z इस ट्रेंड को इतना पसंद क्यों कर रहे हैं?

कॉफी रेव की पॉपुलैरिटी इसलिए इतनी बढ़ रही है क्योंकि यह युवाओं को वह सब दे रहा है जो एक नाइटक्लब नहीं दे पाता। जैसे सुबह का समय, सेफ स्पेस, बिना अल्कोहल वाली पार्टी, अच्छा म्यूजिक और बहुत सारी इंस्टा फ्रेंडली फोटोज। इस तरह की पार्टीज हैंगओवर से तो बचाती ही है और आगे के पूरे दिन के लिए बूस्टअप भी देती है।

