जयपुर में ‘Coffee Rave’ की एंट्री: अब नाइट क्लब नहीं, सुबह की कॉफी के साथ हो रही पार्टी, जानिए क्यों दीवाने हो रहे Gen-Z?

कॉफी रेव (Coffee Rave) एक नया और तेजी से पॉपुलर हो रहा डे टाइम डांस पार्टी का कॉन्सेप्ट है। यह नाइट क्लब्स या डिस्को की तरह रात में नहीं, बल्कि सुबह के समय कैफे में होती है। डीजे लाइव म्यूजिक बजाता है, लोग कैजुअल कपड़ों में बीट्स पर झूमते हैं। पार्टी में अल्कोहल की जगह कैपुचीनो, लाटे, एस्प्रेसो शॉट्स और कोल्ड ब्रू जैसी कॉफी सर्व की जाती है। जिससे लोगों को बहुत एनर्जेटिक, लाइट और हैप्पीनेस फील होती है। यह उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो क्लब का मजा चाहते हैं, लेकिन भीड़, शोर और देर रात घूमने की टेंशन से दूर रहते है।