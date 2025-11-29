न्यू मैरिड कपल्स के बीच छाया ‘मिनीमून’ ट्रेंड, जानिए यह हनीमून से कैसे है अलग?

Minimoon vs Honeymoon: इन दिनों कपल्स शादी के बाद लंबा हनीमून प्लान करने के बजाय 'मिनीमून' पर जाने लगे हैं। ये नया ट्रेंड सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हो रहा है। मिनीमून छोटा, आरामदायक और बिना किसी झंझट वाला गेटवे होता है, जो शादी की थकान को दूर करने और नए रिश्ते की शुरुआत को लाइट वे में सेलिब्रेट करने का स्मार्ट तरीका बन चुका है। कम समय, कम प्लानिंग और कम बजट में ज्यादा रोमांस, यही है मिनिमून का असली चार्म।