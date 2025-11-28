Rafflesia Hasseltii Flower: सड़ी लाश जैसी बदबू, फिर भी इस ‘रहस्यमयी फूल’ का साइंटिस्ट ने 13 साल तक किया इंतजार! जानिए क्या है ये

सुमात्रा के उन जंगलों में जहां हर कदम पर बाघ का डर है, एक वैज्ञानिक ने वह हासिल किया जो लगभग नामुमकिन माना जाता था। इंडोनेशिया के घने बारिश के जंगलों में एक ऐसी खोज पूरी हुई है, जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के डॉ. क्रिस थोरोगुड ने 13 साल की लंबी मेहनत के बाद 'रैफलेसिया हसेल्टी' (Rafflesia hasseltii) यानी कॉर्प्स फ्लावर नामक अनोखा फूल ढूंढ निकाला है। यह फूल इसलिए भी खास है क्योंकि इसे 'जंगल का भूत' कहा जाता है और इसे इंसानों से ज्यादा बाघ देखते हैं।