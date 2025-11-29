Indian Bridal Trends 2025: हल्दी में फ्लोरल तो कॉकटेल में सनडाउनर वाइब, ये हैं 2025 के टॉप ब्राइडल ट्रेंड्स

Indian Bridal Trends 2025 (Image: Designer Abhinav Mishra/Instagram)
Indian Bridal Trends 2025: ब्राइड्स अब हर फंक्शन में कम्फर्ट के साथ ग्लैम का परफेक्ट कॉम्बो चुन रही हैं। हल्दी के फ्लोरल प्रिंट्स से लेकर संगीत के को-ऑर्ड ब्लाउज और कॉकटेल की सीक्विन मैक्सी तक, हर तरफ नयापन है। मिरर वर्क, मॉडर्न नेकलाइन्स और वेस्टर्न ग्लैम 2025 की ब्राइडल वॉर्डरोब के स्टार ट्रेंड बन चुके हैं। डिजाइनर हिमांशी गंगवानी के अनुसार, ''मिनिमल, मॉडर्न और फन-फिल्ड फैशन इस साल की ब्राइड्स की पहली पसंद है।''
आज की ब्राइड्स अपने हर फंक्शन में स्टाइल और कम्फर्ट का ऐसा यूनिक कॉम्बिनेशन चुन रही हैं, जो न सिर्फ ट्रेंड सेट करता है बल्कि उनकी पर्सनैलिटी को भी रिफ्लेक्ट करता है। हल्दी, मेहंदी और संगीत से लेकर कॉकटेल नाइट तक को-ऑर्ड आउटफिट्स, मिरर वर्क और वेस्टर्न ग्लैम ब्राइडल वॉर्डरोब का नया हिस्सा बन चुके हैं। आइए देखते हैं किस फंक्शन में कौन-से डिजाइन रौनक बढ़ाएंगे।
ब्राइड्स को स्क्वेयर, स्वीटहार्ट, ऑफ-शोल्डर और हॉल्टर नेकलाइन बहुत पसंद आ रही हैं, जिसमें स्पेशली केप स्टाइल (Cape Style) का क्रेज है। ऑनलाइन ट्रेंड्स में स्लीवलेस और शॉर्ट ब्लाउज छाए हैं लेकिन रियल वेडिंग में ब्राइड्स अब भी डिसेंट कवरेज और मॉडर्न लुक का बैलेंस चुन रही हैं। इस वेडिंग सीजन में मिरर वर्क लहंगे और ड्रेसेस बहुत ज्यादा लाइमलाइट में हैं। अभिनव मिश्रा का मिरर वर्क पैटर्न लोगों के बीच बहुत पसंद किया जा रहा है।
फ्लोरल प्रिंट्स, पेस्टल कलर ड्रेसेस, पर्ल फैशन और हल्का एनिमल प्रिंट, ब्राइड्स अपनी हल्दी और मेहंदी के लिए इन्हें बहुत पसंद कर रही हैं। यह लुक लेस ट्रेडिशनल और मोर वेस्टर्न है। केप श्रग के साथ साड़ी, शरारा या गरार? यह फ्यूजन स्टाइल भी ब्राइड्स खूब कैरी कर रही हैं।
संगीत में ब्राइड्स के बीच को-ऑर्ड ब्लाउज के साथ फिशटेल लहंगा या फिर 'को-ऑर्ड ब्लाउज विद साड़ी' लुक बहुत हाईलाइट हो रहा है। रिसेप्शन में अब बनारसी से आगे बढ़कर डैजलिंग साड़ी और 'लॉन्ग गाउन विद सीक्विन वर्क' ट्रेंड में है। नाइट इवेंट्स में ग्लिट्ज एंड ग्लैम लुक हर तरफ छाया हुआ है।
इन दिनों कॉकटेल पार्टी में सनडाउनर थीम बहुत ट्रेंड में है। पार्टी में ब्राइड सिल्वर या सीक्विन वाली मैक्सी ड्रेसेस, हॉल्टर नेक गाउन और जंपसूट जैसे स्टाइलिश विकल्प चुन सकती हैं। इसके साथ ही फ्लेयर्ड पैंट और क्रॉप टॉप, मरमेड गाउन और आरामदायक ए-लाइन ड्रेसेस भी उनकी पसंद बन रही हैं। ये आउटफिट्स न सिर्फ एलिगेंट दिखते हैं बल्कि पूरी पार्टी में कम्फर्ट और क्लास का परफेक्ट बैलेंस भी बनाए रखते हैं।
बड़ी खबरेंView All
लाइफस्टाइल
ट्रेंडिंग
स्वास्थ्य