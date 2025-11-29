Indian Bridal Trends 2025: हल्दी में फ्लोरल तो कॉकटेल में सनडाउनर वाइब, ये हैं 2025 के टॉप ब्राइडल ट्रेंड्स

ब्राइड्स को स्क्वेयर, स्वीटहार्ट, ऑफ-शोल्डर और हॉल्टर नेकलाइन बहुत पसंद आ रही हैं, जिसमें स्पेशली केप स्टाइल (Cape Style) का क्रेज है। ऑनलाइन ट्रेंड्स में स्लीवलेस और शॉर्ट ब्लाउज छाए हैं लेकिन रियल वेडिंग में ब्राइड्स अब भी डिसेंट कवरेज और मॉडर्न लुक का बैलेंस चुन रही हैं। इस वेडिंग सीजन में मिरर वर्क लहंगे और ड्रेसेस बहुत ज्यादा लाइमलाइट में हैं। अभिनव मिश्रा का मिरर वर्क पैटर्न लोगों के बीच बहुत पसंद किया जा रहा है।