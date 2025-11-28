Black Friday Sale 2025: इतिहास से लेकर ऑनलाइन फर्जीवाड़े तक, भारतीय यूजर्स क्यों रहें सावधान?

Black Friday Sale 2025: थैंक्सगिविंग के ठीक बाद आने वाला दिन, जिसे हम 'ब्लैक फ्राइडे' कहते हैं, आज दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग फेस्टिवल बन चुका है। इस साल 28 नवंबर को यह सेल मनाई जा रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं, जिस 'ब्लैक फ्राइडे' शब्द को हम आज मजेदार सेल और भारी डिस्काउंट से जोड़ते हैं उसके पीछे एक लंबा और काला इतिहास छिपा है। इतना ही नहीं, आंकड़ों के मुताबिक इसी दिन सबसे ज्यादा ऑनलाइन फर्जीवाड़ा भी होता है। खासकर भारतीय यूजर्स को इस समय सबसे ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है।