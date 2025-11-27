Celebrity Weight Loss Tips: वजन घटाने में हो रही है मुश्किल? अमिताभ बच्चन के फिटनेस कोच ने बताया बॉडी रिकम्पोजिशन का तरीका

Celebrity Weight Loss Tips: आजकल हर कोई वजन कम करने की रेस में दौड़ रहा है। कोई जिम में घंटों वर्कआउट कर रहा है, तो कोई रोज-रोज कैलोरी गिनते नहीं थकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं? सेलिब्रिटी फिटनेस कोच शिवोहाम भट्ट (जिन्होंने अमिताभ बच्चन से लेकर रणबीर कपूर तक को ट्रेन किया है) बताते हैं कि सिर्फ वजन घटाना हमेशा सेहत के लिए सही नहीं होता है। उनका मानना है कि असली फिटनेस का राज 'बॉडी रिकम्पोजिशन' में छिपा है, यानी फैट घटाना और मसल्स बढ़ाना, दोनों एक साथ हो।