Elaichi Ke Fayde: खाने के बाद चबानी चाहिए 1 इलायची रोज, 30 सेकंड बाद शरीर में होगा ये बदलाव, जानिए 3 हेल्थ फायदे

Elaichi Ke Fayde: हमारे यहां खाने के बाद इलायची चबाना कोई नई आदत नहीं है। दादी-नानी के जमाने से लोग इसे खाना खत्म होने के बाद खाते आए हैं। इसका स्वाद तो अच्छा लगता ही है, लेकिन इससे पेट और मुंह दोनों को फायदा मिलता है। आजकल रिसर्च भी बता रही है कि इलायची के छोटे-छोटे दानों में ऐसे तत्व होते हैं जो पाचन सुधारने, बदबू दूर करने और शरीर को हल्का रखने में मदद करते हैं। खाने के बाद सिर्फ 1 या 2 हरी इलायची चबाना एक छोटा सा हेल्दी रिवाज है, जिसे रोजमर्रा में अपनाना बहुत आसान है।
इसे खाने से पाचन बेहतर होता है, गैस और पेट फूलना भी कम हो सकता है। इलायची में मौजूद प्राकृतिक तेल पेट की मांसपेशियों को आराम देते हैं। इससे गैस फंसने की संभावना कम होती है और पेट हल्का महसूस होता है। पेट की एंजाइम्स एक्टिव होती हैं। खाना जल्दी और आराम से पचता है। भारी खाना खाने के बाद भी आराम मिलता है। पेट की जलन और हल्की एसिडिटी में राहत। जो लोग अक्सर पेट फूलने, भारीपन या गैस की दिक्कत से परेशान रहते हैं, उनके लिए खाने के बाद इलायची बेहद फायदेमंद है।
इलायची चबाने से मुंह में लार बढ़ती है, जिससे खाने के कण साफ होते हैं और मुंह का pH भी सही रहता है। मुंह में बदबू पैदा करने वाले बैक्टीरिया कम होते हैं। मसूड़ों में सूजन की संभावना कम होती है। मुंह में ताजगी बनी रहती है। मीठी च्यूइंग गम की जरूरत नहीं पड़ती, इसके मीठे-मिंटी स्वाद से तुरंत फ्रेशनेस मिलती है।
इलायची में एंटीऑक्सिडेंट्स भी होते हैं जो शरीर में सूजन कम करने में मदद करते हैं। कुछ रिसर्च बताती हैं कि नियमित सेवन से शरीर के सूजन वाले मार्कर्स कम होते हैं और ब्लड प्रेशर पर भी हल्का सकारात्मक असर पड़ सकता है। इंसुलिन सेंसिटिविटी सुधर सकती है, शरीर हल्का और ऊर्जावान महसूस होता है, लिवर और किडनी को सपोर्ट मिलता है। छोटी-सी इलायची शरीर की सफाई और मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाने में मदद करती है।
खाने के बाद रोज सिर्फ 1 इलायची चबाने से आपके शरीर में 30 सेकंड के अंदर छोटे-छोटे लेकिन असरदार बदलाव शुरू हो जाते हैं। जैसे ही आप इलायची चबाते हैं, उसके सुगंधित तेल तुरंत लार बढ़ाते हैं, जिससे मुंह की बदबू कम होती है और पेट पाचन मोड में चला जाता है। इलायची पेट की मांसपेशियों को रिलैक्स करती है, जिससे गैस, भारीपन और फूलना कम होने लगता है। इसके एंटीऑक्सिडेंट शरीर में सूजन कम करते हैं और मेटाबॉलिज्म को हल्का-सा बूस्ट देते हैं। बस 1 इलायची रोज खाने से पेट हल्का, सांस फ्रेश और शरीर अधिक एनर्जेटिक महसूस होता है।
आप हर दिन 1 से 2 हरी इलायची ही चबाएं, खाने के बाद धीरे-धीरे चबाएं। बहुत जोर से ना काटें, दांतों पर असर पड़ सकता है। ताजी, हरी इलायची ही इस्तेमाल करें, जिनको पेट बहुत सेंसिटिव है, वे डॉक्टर से पूछ सकते हैं। इलायची कोई दवा नहीं, बल्कि एक छोटा सा हेल्दी हबिट है, जो रोजमर्रा की जिंदगी में आसानी से अपनाया जा सकता है।
