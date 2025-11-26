Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

Elaichi Ke Fayde: खाने के बाद चबानी चाहिए 1 इलायची रोज, 30 सेकंड बाद शरीर में होगा ये बदलाव, जानिए 3 हेल्थ फायदे

Elaichi Ke Fayde: खाने के बाद इलायची चबाने से पाचन सुधरता है, गैस कम होती है, मुंह की बदबू दूर होती है और सूजन भी घटती है। जानें इसके आसान और प्राकृतिक फायदे।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Dimple Yadav

Nov 26, 2025

Elaichi Ke Fayde

Elaichi Ke Fayde (Photo- gemini ai)

Elaichi Ke Fayde: हमारे यहां खाने के बाद इलायची चबाना कोई नई आदत नहीं है। दादी-नानी के जमाने से लोग इसे खाना खत्म होने के बाद खाते आए हैं। इसका स्वाद तो अच्छा लगता ही है, लेकिन इससे पेट और मुंह दोनों को फायदा मिलता है। आजकल रिसर्च भी बता रही है कि इलायची के छोटे-छोटे दानों में ऐसे तत्व होते हैं जो पाचन सुधारने, बदबू दूर करने और शरीर को हल्का रखने में मदद करते हैं। खाने के बाद सिर्फ 1 या 2 हरी इलायची चबाना एक छोटा सा हेल्दी रिवाज है, जिसे रोजमर्रा में अपनाना बहुत आसान है।

खाने के बाद इलायची खाने के 3 बड़े फायदे

इसे खाने से पाचन बेहतर होता है, गैस और पेट फूलना भी कम हो सकता है। इलायची में मौजूद प्राकृतिक तेल पेट की मांसपेशियों को आराम देते हैं। इससे गैस फंसने की संभावना कम होती है और पेट हल्का महसूस होता है। पेट की एंजाइम्स एक्टिव होती हैं। खाना जल्दी और आराम से पचता है। भारी खाना खाने के बाद भी आराम मिलता है। पेट की जलन और हल्की एसिडिटी में राहत। जो लोग अक्सर पेट फूलने, भारीपन या गैस की दिक्कत से परेशान रहते हैं, उनके लिए खाने के बाद इलायची बेहद फायदेमंद है।

मुंह की बदबू दूर करे और ओरल हेल्थ सुधारे

इलायची चबाने से मुंह में लार बढ़ती है, जिससे खाने के कण साफ होते हैं और मुंह का pH भी सही रहता है। मुंह में बदबू पैदा करने वाले बैक्टीरिया कम होते हैं। मसूड़ों में सूजन की संभावना कम होती है। मुंह में ताजगी बनी रहती है। मीठी च्यूइंग गम की जरूरत नहीं पड़ती, इसके मीठे-मिंटी स्वाद से तुरंत फ्रेशनेस मिलती है।

सूजन कम करे, मेटाबॉलिज्म ठीक रखे

इलायची में एंटीऑक्सिडेंट्स भी होते हैं जो शरीर में सूजन कम करने में मदद करते हैं। कुछ रिसर्च बताती हैं कि नियमित सेवन से शरीर के सूजन वाले मार्कर्स कम होते हैं और ब्लड प्रेशर पर भी हल्का सकारात्मक असर पड़ सकता है। इंसुलिन सेंसिटिविटी सुधर सकती है, शरीर हल्का और ऊर्जावान महसूस होता है, लिवर और किडनी को सपोर्ट मिलता है। छोटी-सी इलायची शरीर की सफाई और मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाने में मदद करती है।

30 सेकंड बाद शरीर में होगा ये बदलाव

खाने के बाद रोज सिर्फ 1 इलायची चबाने से आपके शरीर में 30 सेकंड के अंदर छोटे-छोटे लेकिन असरदार बदलाव शुरू हो जाते हैं। जैसे ही आप इलायची चबाते हैं, उसके सुगंधित तेल तुरंत लार बढ़ाते हैं, जिससे मुंह की बदबू कम होती है और पेट पाचन मोड में चला जाता है। इलायची पेट की मांसपेशियों को रिलैक्स करती है, जिससे गैस, भारीपन और फूलना कम होने लगता है। इसके एंटीऑक्सिडेंट शरीर में सूजन कम करते हैं और मेटाबॉलिज्म को हल्का-सा बूस्ट देते हैं। बस 1 इलायची रोज खाने से पेट हल्का, सांस फ्रेश और शरीर अधिक एनर्जेटिक महसूस होता है।

इलायची कैसे खाएं? (सेफ तरीके)

आप हर दिन 1 से 2 हरी इलायची ही चबाएं, खाने के बाद धीरे-धीरे चबाएं। बहुत जोर से ना काटें, दांतों पर असर पड़ सकता है। ताजी, हरी इलायची ही इस्तेमाल करें, जिनको पेट बहुत सेंसिटिव है, वे डॉक्टर से पूछ सकते हैं। इलायची कोई दवा नहीं, बल्कि एक छोटा सा हेल्दी हबिट है, जो रोजमर्रा की जिंदगी में आसानी से अपनाया जा सकता है।

ये भी पढ़ें

Benefits Of Eating Cardamom At Night: रात को सोने से पहले सिर्फ 1 इलायची खाने से मिल सकते हैं ये 4 बेहतरीन फायदे
लाइफस्टाइल
Benefits Of Eating Cardamom At Night

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

26 Nov 2025 09:14 am

Hindi News / Health / Elaichi Ke Fayde: खाने के बाद चबानी चाहिए 1 इलायची रोज, 30 सेकंड बाद शरीर में होगा ये बदलाव, जानिए 3 हेल्थ फायदे

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

Heart Attack के मरीज ध्यान दें! वैज्ञानिकों ने बनाया पैच, जिससे दिल का हो सकता है इलाज

New Heart Treatment
स्वास्थ्य

फैटी से फिट: दिल्ली के डॉक्टर ने 1 साल में घटाया 22 किलो वजन, सोशल मीडिया पर शेयर की Weight Loss जर्नी

Weight Loss Journey
स्वास्थ्य

Volcanic Ash Side Effects: उड़कर दिल्ली पहुंची इथियोपिया से ज्वालामुखी की राख, खराब कर सकती है आपके फेफड़े, जानिए कैसे

Volcanic Ash Side Effects
स्वास्थ्य

Marburg Virus Outbreak: मारबर्ग वायरस का फिर फैला कहर, अब तक 500 से ज्यादा मौतें! जानें इसके खतरनाक लक्षण

Marburg Virus outbreak in Africa
स्वास्थ्य

H5N5 vs Corona: बर्ड फ्लू का नया वेरिएंट H5N5 इंसानों तक पहुंचा! जानें कौन है ज्यादा खतरनाक?

H5N5 vs Corona
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.