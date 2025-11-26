Elaichi Ke Fayde: खाने के बाद चबानी चाहिए 1 इलायची रोज, 30 सेकंड बाद शरीर में होगा ये बदलाव, जानिए 3 हेल्थ फायदे

खाने के बाद रोज सिर्फ 1 इलायची चबाने से आपके शरीर में 30 सेकंड के अंदर छोटे-छोटे लेकिन असरदार बदलाव शुरू हो जाते हैं। जैसे ही आप इलायची चबाते हैं, उसके सुगंधित तेल तुरंत लार बढ़ाते हैं, जिससे मुंह की बदबू कम होती है और पेट पाचन मोड में चला जाता है। इलायची पेट की मांसपेशियों को रिलैक्स करती है, जिससे गैस, भारीपन और फूलना कम होने लगता है। इसके एंटीऑक्सिडेंट शरीर में सूजन कम करते हैं और मेटाबॉलिज्म को हल्का-सा बूस्ट देते हैं। बस 1 इलायची रोज खाने से पेट हल्का, सांस फ्रेश और शरीर अधिक एनर्जेटिक महसूस होता है।