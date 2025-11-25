Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

फैटी से फिट: दिल्ली के डॉक्टर ने 1 साल में घटाया 22 किलो वजन, सोशल मीडिया पर शेयर की Weight Loss जर्नी

Weight Loss Journey: यशवर्धन महज एक साल में फैटी से फिट हो गए हैं। उन्होंने 22 किलो वजन कम किया है। अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी और एक अनलाइन बिजनेस शुरू करने की जद्दोजहद के बीच उन्होंने डाइट और एक्सरसाइज के सही कॉम्बिनेशन से ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन किया कि लोग देखते रह गए।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Dimple Yadav

image

Neeraj Nayyar

Nov 25, 2025

Weight Loss Journey

Weight Loss Journey (photo- X @ Dr. Yash Vardhan)

Weight Loss Journey: वजन बढ़ तो आसानी से जाता है, लेकिन घटाने में पसीने छूट जाते हैं। कभी-कभी महीनों कसरत करने के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकलता। हालांकि, इसकी एक वजह है - सही सलाह का न मिल पाना। दिल्ली निवासी डॉक्टर यशवर्धन ने अपनी वेटलॉस जर्नी सोशल मीडिया पर शेयर की है, ताकि लोग जान सकें कि वजन कैसे कम किया जा सकता है।

22 किलो घटाया वजन

यशवर्धन महज एक साल में फैटी से फिट हो गए हैं। उन्होंने 22 किलो वजन कम किया है। अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी और एक अनलाइन बिजनेस शुरू करने की जद्दोजहद के बीच उन्होंने डाइट और एक्सरसाइज के सही कॉम्बिनेशन से ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन किया कि लोग देखते रह गए। फैटी से फिट बनने की जर्नी आसान नहीं होती। इसके लिए अनुशासन और प्रतिबद्धता की जरूरत होती है। यशवर्धन ने पूरी ईमानदारी के साथ प्रयास किया और जो परिणाम आए वो वाकई सुकून देने वाले हैं।

नहीं बनाया कोई बहाना (Weight Loss Journey Hindi)

यशवर्धन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपनी एक साल की मेहनत के बारे में बताया है। उन्होंने लिखा है - लंबी कार्य अवधि, अनियमित दिनचर्या और एक नया बिजनेस शुरू करने के दबाव के बावजूद वह 22 किलो वजन घटाने में कामयाब रहे। यशवर्धन ने कहा कि वह लगातार और पूरी प्रतिबद्धता के साथ प्रयास करते रहे। उन्होंने कभी समय की कमी का बहाना नहीं बनाया। बता दें कि अक्सर लोग समय की कमी की बात करके फिटनेस पर ध्यान देना छोड़ देते हैं।

फिटनेस के साथ बढ़ा आत्मविश्वास (Fitness Transformation)

कुछ वक्त पहले तक यशवर्धन भी उन अधिकांश लोगों में शुमार थे, जो शरीर को कोई कष्ट नहीं देना चाहते। फिर उन्हें अहसास हुआ कि खुद को फिट रखना कितना जरूरी है। इसके बाद उन्होंने अपनी डाइट और कसरत पर फोकस किया। धीरे-धीरे जो परिणाम मिले, उससे वह आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित हुए। आज वह न केवल एक डॉक्टर हैं, बल्कि फिटनेस कोच भी बन गए हैं। लोग खुद को फिट रखने के लिए उनसे सलाह लेते हैं। यशवर्धन का कहना है कि इस ट्रांसफॉर्मेशन ने न केवल उन्हें शारीरिक रूप से फिट किया है बल्कि आत्मविश्वास भी बढ़ाया है।

ऐसी है यशवर्धन की डाइट (Weight Loss diet)

डॉक्टर यशवर्धन ने यह भी बताया है कि खुद को फैटी से फिट बनाने के लिए उन्होंने अपनी डाइट में क्या-क्या शामिल किया। यशवर्धन ने पिछले तीन महीनों का डाइट प्लान शेयर किया है। सुबह नाश्ते में ताजे फल, रोस्टेड पनीर और दूध में व्हे प्रोटीन। लंच में पनीर की सब्जी, हरी सब्जियां, ग्रीक योगर्ट। साथ ही दूध के साथ व्हे प्रोटीन। डिनर में केवल खिचड़ी और दही। पौष्टिक डाइट के साथ नियमित व्यायाम के मदद से डॉक्टर यशवर्धन आज पूरी तरह फिट हो गए हैं। एक साल में 22 किलो वजन कम करने की खुशी उनके चेहरे पर साफ नजर आती है।

ये भी पढ़ें

वेट लॉस में रुकावट का कारण बन सकती है ये 10 गलतियां, जानें आप
वेट लॉस
These 10 mistakes can cause hindrance in weight loss

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

25 Nov 2025 03:50 pm

Hindi News / Health / फैटी से फिट: दिल्ली के डॉक्टर ने 1 साल में घटाया 22 किलो वजन, सोशल मीडिया पर शेयर की Weight Loss जर्नी

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

Volcanic Ash Side Effects: उड़कर दिल्ली पहुंची इथियोपिया से ज्वालामुखी की राख, खराब कर सकती है आपके फेफड़े, जानिए कैसे

Volcanic Ash Side Effects
स्वास्थ्य

Marburg Virus Outbreak: मारबर्ग वायरस का फिर फैला कहर, अब तक 500 से ज्यादा मौतें! जानें इसके खतरनाक लक्षण

Marburg Virus outbreak in Africa
स्वास्थ्य

H5N5 vs Corona: बर्ड फ्लू का नया वेरिएंट H5N5 इंसानों तक पहुंचा! जानें कौन है ज्यादा खतरनाक?

H5N5 vs Corona
स्वास्थ्य

इस Blood Group वालों में लिवर खराब होने का खतरा कई गुना ज्यादा! शोध में हुआ खुलासा

Blood Group and Liver Disease
स्वास्थ्य

बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं से शिशु मृत्य दर में आई कमी

बालोद जिले में कुछ वर्षों से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की वजह से शिशु मृत्यु दर में कमी आई है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े देखें तो जिले में हर साल 30-40 बच्चे अपना पहला जन्मदिन तक नहीं मना पाते थे। इसका प्रमुख कारण इन बच्चों की एक साल के भीतर ही मौत हो जाना है।
बालोद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.