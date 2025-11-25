फैटी से फिट: दिल्ली के डॉक्टर ने 1 साल में घटाया 22 किलो वजन, सोशल मीडिया पर शेयर की Weight Loss जर्नी

डॉक्टर यशवर्धन ने यह भी बताया है कि खुद को फैटी से फिट बनाने के लिए उन्होंने अपनी डाइट में क्या-क्या शामिल किया। यशवर्धन ने पिछले तीन महीनों का डाइट प्लान शेयर किया है। सुबह नाश्ते में ताजे फल, रोस्टेड पनीर और दूध में व्हे प्रोटीन। लंच में पनीर की सब्जी, हरी सब्जियां, ग्रीक योगर्ट। साथ ही दूध के साथ व्हे प्रोटीन। डिनर में केवल खिचड़ी और दही। पौष्टिक डाइट के साथ नियमित व्यायाम के मदद से डॉक्टर यशवर्धन आज पूरी तरह फिट हो गए हैं। एक साल में 22 किलो वजन कम करने की खुशी उनके चेहरे पर साफ नजर आती है।